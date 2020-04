Carlos Reinoso dijo que el Ascenso MX hace más competitiva la Liga MX

Cuando habla Carlos Reinoso todo el mundo se pone de pie y escucha en silencio porque el Maestro analiza el futbol mexicano.

Esta vez el chileno, uno de los grandes ídolos en América, grabó un video en Instagram en el que dio su opinión sobre la decisión tomó la Liga MX de suprimir los ascensos y los descensos. Obviamente fue crítico con cada palabra que dijo.

“Me preguntaban ayer de que pienso del ascenso y descenso. Para mi es aberrante que se quiete el ascenso. Es aberrante por muchas razones”, comenzó Reinoso a referirse sobre lo que está comenzando a suceder en el futbol mexicano.

Además, el Maestro continuó diciendo que era aberrante porque se comienza el torneo con el derecho a ascenso y descenso, pero que se termina privando en el medio del mismo. A su vez, dijo que se priva un acto que es justo y más competitiva a cualquier liga.

“Para todas las ciudades del país que manejan la segunda división se me hace una mentada de madre, se me hace una aberración, se me hace quitarle la ilusión para que su ciudad esté en primera división”, expresó Reinoso quien agregó que además se quedan entre 250 y 260 jugadores sin trabajos y sin sus sueños.

“Sus sueños quedarían trucados. Ese sueño, de eso que tenemos todo cuando somo niños, ya valió. Se me hace una aberración”, continúo el Maestro quien se mostró decepcionado con la decisión.

Por último, el histórico jugador de América apuntó contra los dirigentes que hayan propuesto debido a que no fue la mejor decisión para mejorar el balompié nacional.

“Creo que lo que tiene que hacer el futbol mexicano para que el futbol mexicano crezca es quitar la cantidad de extranjeros que hay”, finalizó Carlos Reinoso.

