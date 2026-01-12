El conflicto que se desató en las sedes de México a tan solo 6 meses del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un desafío logístico sin precedentes para México, ya que la infraestructura hotelera tradicional, tal como se esperaba, se verá desbordada por una demanda de alojamiento masiva. Según un relevamiento efectuado por la consultora Deloitte, se estima el arribo de aproximadamente 590 mil turistas a las tres sedes nacionales: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Este escenario obliga a las ciudades anfitrionas a recurrir de forma indispensable a las plataformas de estancia corta para mitigar la falta de plazas disponibles en los hoteles. Se calcula que unos 90 mil visitantes optarán por una de las reconocidas plataformas de reserva en casa particulares. Este esquema no solo ofrecería una alternativa al conflicto, sino que permite descentralizar el flujo monetario hacia barrios que habitualmente no integran los circuitos hoteleros clásicos.

En la Ciudad de México, donde se prevé la mayor concentración de actividad (allí se abrirá el certamen el próximo 11 de junio), se aguarda la llegada de 299 mil visitantes, de los cuales 44 mil se hospedarán en viviendas de alquiler temporario. Este flujo generará un impacto económico cercano a los 345 millones de dólares, con un gasto promedio por huésped de 316 dólares por jornada.

Por su parte, Guadalajara se prepara para recibir a 138 mil turistas, con una participación de 20 mil huéspedes en la modalidad aclarada anteriormente. Se estima que estos viajeros dejarán un saldo de 101 millones de dólares en la economía regional.

En tanto que Monterrey también experimentará una presión significativa con la visita de 154 mil aficionados, de los cuales 26 mil utilizarán servicios de hospedaje alternativo, generando unas 161 mil noches de ocupación. El gasto total de estos turistas se calcula en 113 millones de dólares. Cabe destacar que en esta sede se prevé un ingreso promedio por anfitrión cercano a los 1.000 dólares.

Finalmente, el análisis de la consultora subraya que el rédito del Mundial trascenderá la finalización del certamen gracias al denominado turismo de retorno. Se proyecta que los aficionados que regresen en el lustro posterior a la Copa generen ingresos adicionales por 239 millones de dólares.

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México

Ciudad de México (Estadio Azteca)

11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido inaugural – Grupo A)

(Partido inaugural – Grupo A) 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán (Grupo K)

(Grupo K) 24 de junio: México vs. Ganador del Repechaje UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, R. Checa o Irlanda) (Grupo A)

(Dinamarca, Macedonia del Norte, R. Checa o Irlanda) (Grupo A) 30 de junio: Dieciseisavos de final (1º del Grupo A vs. 3º del Grupo C, E, F, H o I)

Dieciseisavos de final (1º del Grupo A vs. 3º del Grupo C, E, F, H o I) 5 de julio: Octavos de final (Ganador del partido del 30 de junio vs. Ganador del partido 80)

Guadalajara (Estadio Akron)

11 de junio: Corea del Sur vs. Ganador del Repechaje UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, R. Checa o Irlanda) (Grupo A)

(Dinamarca, Macedonia del Norte, R. Checa o Irlanda) (Grupo A) 18 de junio: México vs. Corea del Sur (Grupo A)

(Grupo A) 23 de junio: Colombia vs. Ganador del Repechaje Intercontinental 1 (R.D. Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) (Grupo K)

(R.D. Congo, Jamaica o Nueva Caledonia) (Grupo K) 26 de junio: Uruguay vs. España (Grupo H)

Monterrey (Estadio BBVA)

14 de junio: Ganador del Repechaje UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs. Túnez (Grupo F)

(Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) (Grupo F) 20 de junio: Japón vs. Túnez (Grupo F)

(Grupo F) 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)

(Grupo A) 29 de junio: Dieciseisavos de final (1º del Grupo F vs. 2º del Grupo C)

En síntesis

México espera el arribo de 590 mil turistas a sus tres sedes mundialistas.

90 mil visitantes optarán por rentas cortas ante la saturación de hoteles.

La CDMX proyecta un impacto económico de 345 millones de dólares durante el torneo.