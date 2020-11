¿Destino Los Angeles? Javier Aguirre confirma que está a una firma de llegar a MLS

Este fin de semana se termina la temporada regular 2020 de la Major League Soccer (MLS), pero los equipos ya comienzan a planificar de cara al 2021, donde el entrenador mexicano Javier Aguirre podría recalar en la competición, específicamente en Los Angeles Galaxy.

Sin embargo, el propio estratega, en conversación con la cadena TUDN, si bien descartó que esté en conversaciones con esta franquicia, sí aseguró que está muy cerca de poder llegar a la competición para trabajar el próximo año, pese a que su intención inicial es permanecer en Europa.

"No es nuevo esto de la MLS. Hace algún tiempo me entrevistaron dos equipos. La MLS no es algo que me disguste, me llama la atención. Claro que me gusta mucho la MLS que ha crecido bastante y… ¿estoy cerca? Sí, estoy cerca", afirmó Aguirre.