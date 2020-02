Alianza estuvo muy cerca de hacer historia y conseguir una clasificación heróica, como había pronosticado previo al juego. Lamentablemente para ellos, el portero Nahuel Guzmán marcó el gol ganador para Tigres en el cuarto minuto de descuento.

Luego del partido, Wilson Gutiérrez manifestó todo su inconformismo contra el arbitraje y apuntó al comportamiento de André-Pierre Gignac: "Trató mal a todos los jueces y no hubo ninguna tarjeta. Hubo faltas que fueron a favor nuestro y no las pitó. Así es difícil porque estamos peleando con un grande de Concacaf. Le falta carácter a los jueces cuando vienen a pitarle a un grande de México".

"No me parece justo todo lo que pasó (con el árbitro)"



"Gignac trató mal a todos los jueces, al cuarto, al línea, nosotros nos dimos cuenta al central lo trata mal y no hay ninguna tarjeta", Wilson Gutiérrez, DT de Alianza



"Hago énfasis en lo de Gignac, los trató mal en todo el partido. No le pitaban algo y se iba hasta el otro lado reclamando y ninguna amarilla. En una jugada en nuestra área empujó a un jugador nuestro, lo golpeó. La ley es para todos, sé que es un jugador de calidad pero los jueces merecen respeto, no tienen carácter y no se hicieron respetar", agregó en conferencia de prensa.

Por otro lado, el entrenador del conjunto vencido se quejó del tiempo de adición: "Los mismos muchachos me dijeron que el central les había asegurado que eran dos minutos los que se tenían que adicionar y no cuatro. No somos un equipo que nos gusta quemar tiempo, las veces que se tiraban al piso eran porque las necesitaban, el arquero la jugó rápido".

Por otro lado, el colombiano se mostró orgulloso de sus dirigidos más allá del resultado y de no conseguir la hazaña.

