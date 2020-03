El defensa central de Tigres elogió a Raúl Jiménez en una entrevista para Marca Claro y, aseguró que en España y Portugal no le dieron la confianza suficiente al delantero.

Raúl Jiménez está pasando por su mejor momento futbolístico, es figura en Wolverhampton y todo el público lo quiere. Sin embargo, su excompañero Diego Reyes en una entrevista confirmó que el siempre tuvo cualidades, pero nunca confiaron en el atacante.

"No es que haya explotado tarde, siempre tuvo cualidades y capacidades, pero no le dieron la confianza. En los Wolves se la están brindando, tanto el técnico como la institución. En el Benfica y en el Atlético no la tuvo. La Liga española y portuguesa no le quedaba mal, pero es ahora cuando le ponen todos los minutos y es importante. Raúl ha sabido responder y manejarlo. Siempre ha sido un gran jugador y persona que se merece todo lo bonito que le está pasando", confirmó Diego, disparando contra el equipo colchonero y el portugués.

Reyes confesó que para el fue más fácil llegar al primer equipo de América, mientras que para Raúl fue más complicado: "A Raúl le costó mucho trabajo, mi proceso fue más rápido que el suyo. Luchó mucho para llegar al primer equipo, siempre fue banca. Tenía cualidades enormes, era buen cabeceador, técnico y retenía muy bien el balón. Tenía pocos minutos, pero siempre los aprovechaba. En muchos partidos entraba de cambio y marcaba gol casi siempre".

Para el central, Raúl tiene nivel para jugar en un equipo de elite: "Tiene la capacidad y el talento para estar en un equipo con un paso más adelante. La verdad que se lo merece, por todo lo que ha hecho y por esos números impresionantes que pocos delanteros de la Premier tienen. No veo lejano ese salto, cada vez se acerca más ese momento".

