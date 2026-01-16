No es Nico Paz: el jugador del Como que Cesc Fábregas asegura que costará 88 millones

El presente de Nico Paz por la ciudad de Como no puede entenderse sin la mano desde el banquillo de Cesc Fábregas. En tiempos donde el equipo del lago es la revelación del Calcio y todos esperan por el retorno del argentino Real Madrid, su entrenador en Italia señala a otro jugador del plantel que cree que costará en un futuro no muy lejano cerca de 88 millones de euros.

En charla con Gazzetta dello Sport, Fábregas señaló el ex jugador del Real Betis Jesús Rodríguez. Hablamos de una de las grandes incorporaciones del proyecto cuando el verano pasado se pagaron al equipo de la capital de Andalucía montos cercanos a los 22 millones de euros. El ex jugador de entidades como Barcelona o Chelsea no duda que será uno de los jugadores más caros de toda Italia si mejora en un aspecto.

“Hace todo lo que le pido y marca la diferencia. Ha regateado a todos, incluso a mí en el banquillo, pero le ha faltado alguna cosita más (el gol) como en las últimas 2-3 semanas. El día que lo haga valdrá 88 millones. Sin embargo, esta es la primera vez que juega tanto, nunca lo había hecho, ni siquiera en el Betis. Nunca. Estoy muy tranquilo con él, porque es un chico repleto de talento. Debemos tener la paciencia necesaria”, reflexiones de Cesc sobre su extremo de apenas 20 años.

Hablamos de uno de los grandes socios de Nico Paz en lo que vamos de temporada. Hasta la fecha Rodríguez suma un total de 14 partidos jugados con el equipo italiano y 2 goles que han valido para colaborar en que el proyecto se sitúe en la posición número 7 del certamen. Si bien se viene de tres derrotas de manera consecutiva, únicamente 6 unidades le separan de una Roma que como cuarta clasificada, marca el punto de llegada a la próxima edición de la UEFA Champions League.

Jesús Rodríguez, tasado en 88 millones por Fábregas si mejora en goles: GETTY

Todo hace pensar que tanto argentino y español viven sus últimos meses juntos. Periodistas de la talla de Fabrizio Romano aseguran que Nico Paz será refuerzo del Real Madrid en la siguiente campaña. Veremos si las predicciones de Cesc Fábregas se cumplen y el próximo en abandonar el proyecto más rompedor del Calcio a lo largo de los últimos años no es otro que Jesús Rodríguez al cual le pone una cotización cercana a los 88 millones de euros.

