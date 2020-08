"Fue una emoción nueva": Nahuel Guzmán revivió su gol ante Alianza

Allá por febrero de este año, Tigres y Alianza FC, equipo de El Salvador, se enfrentaron por los Octavos de Final de la Concacaf Copa de Campeones 2020. El resultado fue 4-2 a favor de los felinos y lograron clasificar a la otra instancia, aunque actualmente esta parado debido a la pandemia mundial del Covid-19.

En aquel encuentro, Nahuel Guzmán, guardameta del Universitario, se convirtió en héroe y quedó marcado como el mejor portero de la historia que ha pasado por la institución. A los 94 minutos, Tigres ganaba 3-2 pero necesitaba otro gol, entonces el argentino fue al área a buscar el centro. Edu Vargas lo ejecutó, Guzmán cabeceó y los auriazules clasificaron. Histórico.

Aquel tanto fue el primero en su carrera para el ex-Ñewells. Hace unos días, Nahuel revivió aquel momento con un relato inédito por parte de Jesús Barrón. Además, contó cuáles fueron las emociones que sintió luego de convertir.

"La verdad que sentí algo distinto, no voy a decir que el más emocionante. Fue uno de los más lindos, una emoción nueva. Aquino me impulsó a ir al área. No descalifico ni al rival, ni a la competencia, ni el momento. Todo eso le da un plus", señaló.

El guardameta nacido en Rosario es uno de los máximos ídolos para los aficionados de Tigres. Guzmán llegó a la institución en el 2014 y, desde entonces, no ha parado de conseguir títulos.

