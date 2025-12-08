Lionel Messi se hizo viral por un momento incómodo en los festejos del Inter Miami

Lionel Messi alcanzó el objetivo principal por el cual el Inter Miami apostó por él en aquel agosto de 2023, cuando arribó a la Major League Soccer de los Estados Unidos tras su paso por el París Saint-Germain. Al vencer a Vancouver Whitecaps este sábado en el Chase Stadium se coronó campeón de la liga nacional, concretando así el primer título oficial de la institución de la Florida.

Como era de esperarse, la directiva, a cargo de David Beckham y del empresario Jorge Mas, al alcanzar la meta que se propusieron cuando fundaron el equipo en 2018, desenvolvió un gran festejo que incluía a los miembros del cuerpo técnico encabezado por Javier Mascherano y a los integrantes del plantel, incluidas las figuras: además de Leo, Jordi Alba, Sergio Busquets y Rodrigo De Paul.

La idea, como se dice, era tirar la casa por la ventana. Sin embargo, en redes sociales circuló una secuencia de dicho acontecimiento que lo tuvo a Lionel Messi como protagonista y que llamó poderosamente la atención de los usuarios. Es que lejos de mostrarse animado tras haber ganado la MLS 2025, el capitán de la Selección Argentina exteriorizó un semblante que muy lejos estaba de aparentar que le agradaba la celebración.

Al ritmo de la música, a Leo se lo vio siendo partícipe del típico ‘trencito’ que ocupaban con notorio júbilo David Beckham y Óscar Ustari, pero en su caso con un rostro más bien apagado, más propio del, posiblemente, cansancio luego de una jornada que, si bien terminó de la mejor manera, habrá sido estresante para el histriónico número 10.

Lionel Messi ahora se zambulle en sus merecidas vacaciones

Lionel Messi, tras el compromiso de este sábado por la Final de la MLS 2025, ahora se tomará unas merecidas vacaciones, que en parte las disfrutará en su Rosario natal. Luego, a fines de enero se presume que iniciará la pretemporada con la que se preparará tanto para el inicio de la temporada de la MLS 2026 como para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Por cierto, el primer compromiso oficial que asoma en el horizonte del Inter Miami de Leo es el 21 de febrero contra Los Angeles FC en el Banc of California Stadium. Luego disputará otros cuatro partidos en condición de visitante, por un pedido especial por parte de la directiva de las Garzas, en función de terminar las obras del Freedom Park, el cual tendría su inauguración el 4 de abril vs. Austin FC.