Ultimátum de Florentino Pérez a Xabi Alonso tras la derrota de Real Madrid vs. Celta

El Real Madrid parecía que se encaminaba al éxito luego de la semana a fines de octubre en la que derrotó a la Juventus por la UEFA Champions League y al FC Barcelona por LaLiga, ambos compromisos disputados en el Estadio Santiago Bernabéu. De esa manera había dejado atrás el 5 a 2 sufrido con el Atlético de Madrid y se posicionaba en lo más alto de la clasificación, tanto del certamen local como del internacional.

Sin embargo, en aquella victoria 2 a 1 en el Clásico de España hubo una situación puntual que abrió una herida que día tras día se hizo cada vez más pronunciada con los resultados adversos. Resulta que Vinícius Junior, al ser reemplazado a los 70 minutos, realizó un desplante, mucho mayor al que habitualmente se ve en los futbolistas al ser sustituidos, que evidenció no solo su malestar de ese momento en particular, sino su relación tirante con el estratega.

Este episodio fue apenas el primer rasgo del mal clima interno que, según los medios españoles, se vive entre varios de los referentes y Xabi Alonso. Y a eso se le sumaron las derrotas con el Liverpool por Champions League y con el Real Celta de Vigo por LaLiga, además de los empates con el Rayo Vallecano, Elche y Girona.

Así, el Merengue cedió la punta de la tabla de posiciones del campeonato español al Barcelona y retrocedió al quinto lugar en la Liga de Campeones de Europa. Por eso, conforme al diario Marca, la dirigencia a cargo de Florentino Pérez, tras reunirse luego de la caída con el conjunto gallego, ya tiene definido que si no hay una pronta reacción, cesará a Xabi Alonso.

En otras palabras, una derrota con el Manchester City de Pep Guardiola este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la sexta jornada de la Fase de Liga de la Champions League, costará el cierre absolutamente precipitado del proceso del entrenador que llegó a fines de mayo del 2025 para suceder a Carlo Ancelotti.

Zinedine Zidane ya suena como posible reemplazante de Xabi Alonso en el Real Madrid

En las primeras horas del lunes 8 de diciembre, en España ya circulaban nombres de posibles reemplazantes para Xabi Alonso. El principal fue el de Zinedine Zidane, quien ya tuvo dos procesos al mando del primer equipo de la Casa Blanca, primero entre 2015 y 2018 y después, tras algunos meses de Santiago Solari, entre 2018 y 2021.

Sin embargo, desde Francia apuntan que Zizou tiene todo acordado con la federación de su país para suplantar a Didier Deschamps luego de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

