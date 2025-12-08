Apenas la semana anterior se confirmaba que Christian Cueva dejaba Emelec después 6 cortos meses en la plantilla azul. El jugador peruano llegó a un acuerdo para la rescisión del mismo y ya fue presentado por un nuevo equipo en Perú. El jugador tuvo 3 equipos en esta misma temporada.
Cueva primero empezó el año en Cienciano, donde se vio su mejor rendimiento, luego se mudó a Emelec, donde tuvo el peor juego, y ahora terminó siendo presentado como nuevo jugador de Juan Pablo II en la Liga de Perú. Con esto se confirma el regreso del histórico jugador a su país.
Christian Cueva fue presentado con un video en el que advierte que “trae ritmo, trae chocolate y sabor a Juan Pablo II”. El futbolista este año ya no jugará con el club y apenas se incorporará a jugar en el equipo santo para la temporada de 2026.
Al igual que en Emelec, Cueva terminará usando la camiseta número 10. El jugador peruano advirtió a los aficionados que regresó el “10 del pueblo”. El jugador no se ve todavía en el mejor estado físico, pero tiene los siguientes meses para ponerse a punto.
El futuro de Cueva se estaba moviendo entre 2 equipos, ya que el jugador sonaba para clubes como Sport Boys y Juan Pablo II. En Ecuador su futuro no se pudo prolongar, por su bajo nivel y también por la notable inconformidad del jugador, ya que el club llevaba varios meses sin pagarle su salario.
Los números de Cueva en Emelec
En todo su paso por Emelec, Christian Cueva jugó un total de 17 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles, ambos de penal, y terminó dando 2 asistencias. Estuvo en cancha defendiendo los colores de Emelec, un poco más de 800 minutos.
El sueldo que tenía Cueva en Emelec
Emelec había fichado a Cueva hasta mediados de 2026. Sin embargo, al no tener su sueldo al día y casi no jugar las últimas semanas el jugador salió del club. Asimismo, mientras estuvo en el plantel se había revelado que su salario estaba entre los 15 mil y 20 mil dólares.
