Jesús Chino Pérez dio a conocer la noticia de su nuevo club por Tinder

“Primera vez Europa” y “Futbolista de Dundalk FC” son las frases con las que el Jesús Chino Pérez anunciaba en Tinder que tenía un nuevo club. Sí, lo anunció en la aplicación de citas.

Mientras otros jugadores aununcian la llegada en Instagram o Twitter, el Chino lo hizo en la app de encuentros amorosos. La curiosa situación fue compartida por la cuenta Out Of Context League Of Ireland en la que le dan la bienvenida al jugador mexicano.

Welcome to Dundalk pic.twitter.com/ykXJEaBx2R — Out Of Context League Of Ireland (@OutOfContextLOI) January 7, 2020

El Chino Pérez es un mediocampista de 22 años que fue uno de los mejores jugadores la Universidad de Illinois.

A pesar de que el azteca tendría todo cerrado para incorporarse europeo, desde Dundalk FC no han dado ningún anuncio oficial sobre la llegada de Pérez ya que hasta el momento han publicado entrenamientos con los aficionados.

Lee También