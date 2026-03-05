Con solo 3 palabras Joao Rojas, capitán de Barcelona SC, lanzó tremenda crítica contra Vicente Sánchez

Se viene el Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec y las tensiones no dejan de aumentar previo al partido más importante de la LigaPro en la fecha 3. Primero Vicente Sánchez le puso un “apodo” y ahora Joao Rojas lanzó tremenda crítica contra el DT.
El capitán de Barcelona SC, Joao Rojas, es un hincha confesado de Emelec, pero el 10 ahora defiende otros colores. Por lo cual, con tan solo 3 palabras, el capitán de los amarillos acabó lanzando una crítica contra Vicente Sánchez tras su primer partido.
“Vi un entrenador que intentaba hacer una línea de 3 cuando defendía y con Leguizamón en el medio. Quedaba muy expuesto también. Una idea te da una cosa y te quita otra, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido”, comentó el capitán de los amarillos.
Rojas ya advierte como Emelec y Vicente Sánchez se mostraron muy expuestos ante Delfín y es que aunque acabaron empatando aquel encuentro, el ‘Bombillo’ estuvo a nada de perderlo, porque en en el retroceso había mucho espacio de un equipo poco compacto.
Barcelona SC llega a este Clásico del Astillero con más de 5 partidos oficiales encima. Por lo cual, el ‘Ídolo’ tiene un mejor ritmo que Emelec, y es que el equipo de Vicente Sánchez apenas ha jugado 1 solo partido oficial y no hizo una pretemporada “normal”.
Los números de Joao Rojas en esta temporada
En lo que va de temporada, Joao Rojas ha jugado 4 partidos entre todas las competencias. Sumando en cancha poco más de 300 minutos. Sin embargo, esta siendo una temporada baja en goles y asistencias, puesto que, no lleva ninguno en esta campaña.
¿A qué hora y qué canal pasa el Clásico del Astillero?
El próximo Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec comenzará desde las 16H30 y será transmitido por Zapping Sports. Se espera un estadio al tope de su capacidad.
En síntesis:
- Joao Rojas criticó el sistema defensivo del técnico Vicente Sánchez previo al Clásico del Astillero.
- El capitán de Barcelona SC suma 4 partidos y 300 minutos sin goles ni asistencias.
- El partido iniciará a las 16H30 del sábado con transmisión oficial de Zapping Sports.