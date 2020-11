Club Veracruzano le pidió al Chatón Enríquez y Gullit Peña que abandonen el equipo de la Liga de Balompié Mexicano

La Liga de Balompié Mexicano llegó con mucho entusiasmo y con la esperanza de dar a los jugadores un lugar más donde jugar ante el desaparecido ascenso. Con la promesa de darle lugar a jóvenes promesas, también hicieron falta algunos jugadores de experiencia, como por lo que pasó al club Veracruzano.

A pesar de las buenas intenciones de los equipos, lo cierto es que varios de ellos no pueden hacer frente a los contratos y se terminan endeudando, teniendo que tomar decisiones drásticas durante el campeonato. En este caso, el Tiburón debió recortar a dos de sus mejores jugadores y otros elementos.

De acuerdo al programa 'Para Comentarse', Diego Bartollota, presidente de la institución, le pidió a Jorge 'Chatón' Enríquez y Carlos 'Gullit' Peña y a los demás jugadores, que salieran de la casa club durante el entrenamiento del último viernes.

Los futbolistas no se estaban entrenando, ya que se encontraban molestos porque la directiva les informó que no recibirían sueldos, además que intentarán registrar a 15 jóvenes para completar el equipo con el menor costo posible. "He decidido ya no formar parte y romper todo vínculo con el Club Veracruzano de Fútbol Tiburón por incumplimiento de contrato", escribió Enríquez en sus redes sociales.

Cabe recordar que Gustavo Matosas, dos veces campeón de la Liga MX, se desempeñaba como entrenador del Club Veracruzano de Futbol Tiburón, pero también decidió marcharse por falta de pagos. Sin lugar a dudas, una situación que lejos está de ser óptima.

