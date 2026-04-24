PSG no elige a Lionel Messi o Kylian Mbappé como el mayor acierto de la gestión Nasser Al-Khelaifi. El CEO del vigente campeón de la Champions League señala a Luis Enrique como la operación que terminó de cambiar la joven historia del equipo de la capital francesa. Habla de una personalidad única que hasta la fecha ha sido el único que pudo conseguir el objetivo de la Copa de Europa.

“Mi mayor acierto es tener a Luis Enrique de entrenador… No por ganar el año pasado, sino por el trabajo que hace… Es una de las personas más positivas que he conocido en mi vida. Puede estar triste, pero siempre motiva. Es como él ve las cosas. En el fútbol pierdes partidos, pierdes torneos, pero aprendes cómo mejorar cada día y en cada cosa. Él tiene la misma filosofía”, empezaba Nasser Al-Khelaifi en su análisis. El del año pasado fue un punto de quiebre en PSG.

Consultado por los fichajes de su gestión al frente del París Saint-Germain, no habló de fallos en la elección de jugadores y sí de un aprendizaje que le llevó a apostar justamente por Luis Enrique: “No me arrepiento de ninguna decisión, porque incluso si te equivocas aprendes. Si volviera atrás, haría lo mismo. Cada decisión, en el momento, es la que creo que es la correcta. Quizá después no lo era, pero así aprendo. No creo que me arrepienta, aprendo”.

La llegada del español coincidió con el final de la era Messi y Mbappé. Junto a Neymar conformaron un tridente que desde 2021 parecía ser absolutamente imparable para Europa. De la mano de Mauricio Pochettino o Galtier, nunca pudieron superar ni siquiera los octavos de final de la Champions. El final de dicho proyecto, con la decisión del delantero francés de unirse a Real Madrid estuvo lejos de suponer un trauma para el equipo de la capital francesa.

PSG no habla de Mbappé o Messi como su mayor acierto: GETTY

Los elogios a Luis Enrique llegan en tiempos de rumores. Se habla del entrenador español como uno que podría quedarse en París Saint-Germain hasta como mínimo el año 2029. Se negocia ahora mismo una renovación donde se le seguirán dando plenos poderes y donde por encima de todo se seguirá apostando por un proyecto de jugadores jóvenes en lugar de grandes estrellas. Para el PSG, ni Messi o Mbappé han generado el impacto en el Parque de los Príncipes que el asturiano.

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