El club colombiano que saca cuentas para fichar a James Rodríguez

James Rodríguez está atravesando sus últimas semanas como jugador del Minnesota United, el contrato del jugador es hasta junio y es poco probable que sea renovado. Mientras tanto, un equipo de la Liga BetPlay está pendiente de la situación del futbolista.

Según el portal El Futbolero, Millonarios de Colombia tiene en carpeta a James Rodríguez y harán un esfuerzo económico para traerlo de regreso. Los bogotanos ya tuvieron éxito fichando en dos ocasiones a Radamel Falcao García.

De hecho, antes de su llegada al Minnesota, Millonarios fue uno de los equipos que contactó a James para conocer sus aspiraciones económicas. En la MLS percibe actualmente cerca de 5 millones de dólares como salario.

Para que Millonarios tenga a James Rodríguez en sus filas luego de la Copa del Mundo, el ex Real Madrid tendrá que bajar sus aspiraciones económicas, ya que en Colombia es impagable su salario.

Si James acepta regresar, podría cobrar un salario simillar al que cobra Falcao en Millonarios, es decir cerca de 150 mil dólares al mes. En este primer semestre ha jugado poco más de dos partidos en tiempo de juego.

Desde su llegada al Minnesota en febrero, James Rodríguez apenas pudo jugar un total de 4 partidos, en los que sumó poco más de 100 minutos. No ha sido titular en ningún partido en la MLS. No ha marcado goles ni ha dado asistencias.

Publicidad

James Rodríguez – Selección Colombia.

El contrato de James Rodríguez con el Minnesota United

James Rodríguez tiene contrato con el Minnesota United hasta el Mundial 2026. Es decir, al colombiano solo le quedan estos 2 meses de contrato y luego tendrá que nuevamente volver a buscar equipo. Es lo que se espera, tras casi no sumar minutos con el Minnesota.

En resumen

Millonarios busca fichar a James Rodríguez tras finalizar su contrato con Minnesota United en junio.

El volante James Rodríguez percibe actualmente un salario de 5 millones de dólares en la MLS.

Para firmar, James Rodríguez debería aceptar un sueldo mensual cercano a los 150 mil dólares.