Bayern Múnich rechazó vender a un compañero de Luis Díaz al Real Madrid tras eliminarles en Champions

Por Alemania afirman que el Real Madrid intentó vengarse del Bayern Múnich de Luis Díaz tras su eliminación en la ronda de cuartos de final de la Champions League. Desde la capital española se habrían enviado ofertas de traspaso por un compañero del cafetero que fue clave en dicha eliminatoria. Desde el sur de Baviera se rechazó cualquier operación.

Christian Falk, del diario Bild, señala a Aleksandar Pavlović. El volante de 21 años e internacional por Alemania habría recibido acercamientos por parte del conjunto merengue tras la eliminatoria de cuartos de final. Son tiempos donde Real Madrid busca centrocampistas creativos y donde la salida de nombres como Luka Modric o Toni Kroos sigue pesando en el día a día. Bayern Múnich rechazó todo.

Además de Real Madrid, se habla igualmente en el diario de un interés formal por parte de Manchester City que también fue descartado. Todo ello en tiempos donde ha surgido también la posibilidad de que el equipo de Pep Guardiola intente la incorporación de Enzo Fernández. Se habrían encontrado con un no definitivo por parte del Bayern Múnich de Luis Díaz para intentar incorporar a uno de los nombres revelación de la temporada del equipo de la Bundesliga.

Recordemos que Aleksandar Pavlović le marcó al Real Madrid en dicha eliminatoria. Su gol llegó para igualar el encuentro en el minuto 7 del partido de vuelta tras un lanzamiento en el córner donde Andriy Lunin falló en la salida. Sobre el final de la contienda y, como todos recordarán, Luis Díaz terminaría marcando el 3-3 antes de que Michael Olise pusiese al equipo de Vincent Kompany en semifinales frente a Paris Saint-Germain.

Bayern rechaza ofertas de Real Madrid o City por Pavlovic: GETTY

En lo que vamos de temporada, Aleksandar Pavlović que suma un total de 39 partidos disputados. Todo ello con cuatro goles y una asistencia que, junto con 5 tarjetas amarillas, cierran sus números. Ha disputado hasta 12 choques de la vigente edición de la Champions y apunta a ser titular en la última instancia a 180 minutos frente a París Saint-Germain. Por Bild hablan de Real Madrid y Manchester City como dos clubes interesados en sus servicios.

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