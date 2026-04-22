El apodo que el DT del Bayer Leverkusen le puso al Bayern Múnich tras el gol de Luis Díaz

Una nueva función del Bayern Múnich y una nueva buena actuación de Luis Díaz. El jugador colombiano registró un gol en las semifinales de la Copa de Alemania y le dio el argumento perfecto a Kasper Hjulmand, DT del Bayer Leverkusen, para que les ponga un nuevo apodo.

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A pesar de que estaban jugando en condición de visitantes, Bayern Múnich siempre fue el equipo que más propuso. No por nada ‘Lucho’ Díaz terminó con cuatro tiros al arco para que el arquero Mark Flekken fuera la gran figura del encuentro.

Con el marcador 1-0 a favor tras un gol de Harry Kane, Luis Díaz puso el sello que confirmó la clasificación a la final de la Copa de Alemania con un golazo. Llegó el momento de las declaraciones de los protagonistas y ahí apareció el apodo perfecto para el Bayern Múnich de la mano de Kasper Hjulmand.

Nuevo apodo para el Bayern Múnich tras el gol de Luis Díaz en la Copa de Alemania

El gol de Luis Díaz en la semifinal de la Copa de Alemania. (Foto: Getty Images)

“Son un equipo top. Nos presionaron desde el principio y no encontramos la manera de jugar contra el FC Bayern. Eso lo complica mucho porque no paran de atacar. Cometimos algunos errores; no jugamos bien en cinco o seis ocasiones. En la segunda parte, la presión del FC Bayern disminuyó un poco y entramos mejor en el partido. Mark Flekken nos mantuvo en la pelea. En los últimos 20 minutos, el partido mejoró un poco y nos acercamos, pero solo tuvimos dos ocasiones claras de gol. Por supuesto que queríamos jugar con valentía y ser proactivos. Pero también hay un rival enfrente, y hoy (22 de abril) fueron muy, muy fuertes. Mucho se decide en los duelos individuales, y ellos fueron superiores en esos aspectos“, afirmó el DT del Bayer Leverkusen.

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¿Cuándo es la final de la Copa de Alemania que tendrá a Luis Díaz y al Bayern Múnich?

Luis Díaz tendrá la posibilidad de ganar su tercer título con Bayern Múnich el sábado 23 de mayo en el estadio Olímpico de Berlín. Si quedan campeones, ‘Lucho’, Harry Kane y compañía tendrán un premio de 4.3 millones de euros que llegara a 10.9 millones por el acumulado de ganancias durante esta competición.

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