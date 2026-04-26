La respuesta perfecta de James al DT de Minnesota United por sacarlo cuando era el mejor jugador del equipo

Una vez más, la relación de James Rodíguez con un entrenador generó mil y una opiniones. Cameron Knowles, DT de Minnesota United FC, decidió sacarlo del partido ante Los Angeles FC (LAFC) cuando era el mejor jugador del equipo, y apareció la respuesta perfecta del ’10’.

James saltó a la cancha del estadio Allianz Field y, a pesar de que era su primer partido como titular en la MLS 2026, empezó a manejar los hilos del partido para Minnesota United. Incluso, estaba con tanta confianza que tuvo dos tiros a puerta que por poco terminan en gol.

Con una jugada ‘maradoniana’ al minuto 57 del segundo que tiempo que hubiera terminado en una gran asistencia si Kelvin Yeboah definía bien, James Rodríguez se consolidaba como el mejor jugador del Minnesota United. Sin embargo, seis minutos después, Cameron Knowles lo sacó del equipo. Entró Joaquín Pereyra.

El DT de Minnesota United explicó por qué sacó a James ante LAFC

James Rodríguez y Cameron Knowles en la MLS. (Foto: X / @MNUFC y Getty Images)

Luego de la derrota 0-1 ante Los Angeles FC, al entrenador de Minnesota United le preguntaron si había sacado a James por temas físicos y la respuesta fue contundente. “No, simplemente queríamos darle un toque fresco al partido. Creo que jugó muy bien durante 60 minutos. No ha jugado muchos minutos con nosotros y queríamos traer, ya sabes, algunos jugadores de ataque frescos para intentar generar un gol”, dijo Knowles.

James y la respuesta perfecta al DT de Minnesota por sacarlo ante LAFC

“Quería hacer un gol hoy (25 de abril), por eso estaba intentando de todo lado. En lo que pueda aportar al equipo, ya sea jugando mucho o poco, siempre voy a querer estar bien, siempre voy a querer competir para poder ayudar. Y bueno… Lo que me toque jugar ahora, faltan creo que seis partidos para antes de ir para la Copa del Mundo, y estoy enfocado en todo lo que viene. Lo que me toque jugar, sea mucho o sea poco, creo que lo voy a hacer de muy buena manera”, afirmó James Rodríguez.

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