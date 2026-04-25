¿Lo compra? Así ayudaría Independiente del Valle a El Nacional

El Nacional vive un momento muy complicado y con grandes problemas económicos y hasta de jugadores. El 13 veces campeón de Ecuador puede hundirse más años en la Serie B, pero ahora se reveló cómo lo ayudaría Independiente del Valle.

De acuerdo con la revelación de Federación Postera, las directivas de El Nacional y las de Independiente del Valle estarían trabajando en la posible cesión varios jugadores del ‘Rayado’ al equipo militar. Esto lo harían sin un cobro y sería beneficioso para ambas partes.

IDV buscaría que sus jugadores puedan tener rodaje, mientras que El Nacional engrosaría su plantilla y también no gastaría en tener a nuevo talento dentro del plantilla. En Copa Ecuador, el equipo se tuvo que presentar con apenas 3 jugadores en el banco de suplentes.

No es la primera vez que Independiente del Valle “ayuda” a un grande de Ecuador. Hace poco también repitió esta acción con Deportivo Quito, donde le prestó jugadores y también lo apoyó económicamente en varias ocasiones en los encuentros amistosos.

IDV y El Nacional se enfrentaron en 2025. (Foto: Imago)

Por otro lado, Mr. OFFSIDER reveló que no solo sería Independiente del Valle el interesado en ayudar a El Nacional, otros equipos de Ecuador también estarían negociando con el ‘Bi-Tri’ para poder prestar a sus jugadores y darles rodaje en el fútbol ecuatoriano.

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Independiente del Valle tiene un equipo en Serie B

Independiente del Valle también tiene una estructura tan bien armada, que el equipo militar tiene un equipo en Serie B, el Independiente Juniors. De ahí que, sorprenda que también esté buscando a otro equipo para darle ritmo a sus diferentes jugadores.

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En síntesis: