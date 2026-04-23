El primer mensaje de Rodrigo De Paul que le apuntó a Mascherano: habló de Luis Suárez

En Inter Miami todavía quedaron muchos detalles que contar sobre la inesperada salida de Javier Mascherano, y ante las dudas que siguen rondando en el aire, apareció el primer mensaje de Rodrigo De Paul que le apuntó al entrenador argentino. ¡Habló de Luis Suárez!

Según informó el periodista Juan Carlos ‘Toti’ Pasman, del canal ‘DSports’, la salida de Mascherano como DT de Inter Miami no solo habría sido por motivos personales. Conflictos con De Paul y Suárez, habrían sido otras de las razones de la sorpresiva renuncia.

“Relación incómoda con De Paul. Mascherano no pidió a De Paul; De Paul, un tipo muy importante del vestuario que no fue pedido por Mascherano. Incomodidad de vestuario (…) Y relación desgastada con Suárez, al que Mascherano sacó porque no lo veía bien físicamente. Y el otro día hizo un gol, hizo un gesto. Relaciones humanas desgastadas”, señaló ‘Toti’ Pasman y el mensaje de uno de los mejores amigos de Messi iba a aparecer en 3, 2, 1…

Rodrigo De Paul y un mensaje que le apuntó a Javier Mascherano

De Paul y Mascherano ganaron un título juntos en Inter Miami. (Foto: Getty Images)

Luego de anotar un golazo en la victoria 0-2 ante Real Salt Lake del 22 de abril, Rodrigo De Paul no solo le apuntó a Javier Mascherano destacando al actual DT de Inter Miami diciendo que “salieron un monton de cosas que trabajamos esta semana con Guille (Guillermo Hoyos)”, también habló de Luis Suárez después de que el técnico argentino lo relegara al banco de suplentes.

Esto dijo De Paul de Luis Suárez luego de que Mascherano le sacara la titularidad

“Es un fuera de serie, tiene jerarquía y, sobretodo, creo que atrás de cómo entró y del gol que hizo hay una gran enseñanza también de esa humildad que a veces es duro para esos jugadores que son historia del fútbol. A veces no tocarles (jugar) y a veces los viajes son duros también. Y bueno, este es el premio también que él se merece”, dijo De Paul sobre Suárez.

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