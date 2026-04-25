VIDEO | Daniel Muñoz marca un polémico gol y es abucheado y agredido por la hinchada de Liverpool

Daniel Muñoz acaba de anotar uno de los goles más polémicos de la Premier League. El defensor colombiano aprovechó que el portero rival estaba en el suelo con una dolencia en su rodilla y vio el arco vacío para anotar. El defensor le pegó y marcó.

Esta actitud de Daniel Muñoz, para muchos desleal, le causó al colombiano un gigante repudio por parte de la hinchada de Liverpool que primero lo abucheó y luego le terminó hasta arrojando una pelota en la cabeza. El colombiano se puso a celebrar también su tanto.

La hinchada de Liverpool reaccionó al instante y empezó a abuchear al lateral y al árbitro que permitió el gol. Muñoz también le explicó a Isak que él hizo lo que tenía que hacer y por eso remató al arco.

Después del tanto, se hizo viral otra lamentable imagen. El futbolista de la Selección Colombia iba camino a sacar un lateral, pero en ese momento, la hinchada de Liverpool le arrojó una pelota en la cabeza y cada vez que tocaba el balón era abucheado.

⚠️🇨🇴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Daniel Muñoz convirtió un gol con el ARQUERO DE LIVERPOOL LESIONADO y fue ABUCHEADO por todo Anfield. pic.twitter.com/MDd9cetUSC — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 25, 2026

Al final Liverpool terminó ganando el partido con otro gol y el marcador acabó 3 a 1. Los ‘Red’s’ se acercan a la próxima edición de la Champions League, mientras que Crystal Palace acabará cerrando una temporada irregular en la Premier, pero en la que es juez, porque aun juega contra City y Arsenal.

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Los números de Daniel Muñoz en esta temporada

En esta temporada, Daniel Muñoz ha jugado un total de 38 partidos entre todas las competencias; marcando 5 goles y dando 3 asistencias, su gran nivel y regularidad lo hacen sonar para otros equipos. El futbolista lleva en cancha poco más de 3.000 minutos.

¡LE TIRARON UNA PELOTA A DANIEL MUÑOZ DESDE LA TRIBUNA DE ANFIELD!



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