Manuel Neuer y un firme mensaje a la pesadilla de Luis Díaz en la Copa de Alemania

No fue una vez, fueron cuatro veces. Luis Díaz vivió una auténtica pesadilla en la Copa de Alemania que por muy poco no termina de buena manera. Así que no hubo mejores palabras que las del mensaje de Manuel Neuer al jugador que le hizo pasar mal a ‘Lucho’.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Todo empezó al minuto 15 del primer tiempo en la semifinal de la Copa de Alemania entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen. Luis Díaz abrió el pie derecho, cruzó el remate y el arquero Mark Flekken sacó un manotazo. El extremo colombiano no podía creer el gol que le quitaron.

Esta escena se repitió dos veces más y parece que la pesadilla que Flekken le estaba haciendo vivir a ‘Lucho’ Díaz no se iba a acabar. Sin embargo, cuando transcurría el tercer minuto de adición del segundo tiempo, el jugador colombiano picó el balón y marcó el 2-0 final de la victoria del Bayern Múnich ante el Bayer Leverkusen.

El mensaje de Neuer a la pesadilla de Luis Díaz en la Copa de Alemania

Manuel Neuer y Luis Díaz en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

“Echaba de menos Berlín. Los partidos allí siempre fueron espectaculares. Es un día histórico para todo el club. Mi rival en la otra portería hizo paradas fantásticas hoy (22 de abril); sin duda podríamos haber marcado más goles. Fue una gran motivación para mí hacer esa parada crucial. Incluso logré desviar el balón al palo. Lo importante es que seguimos en la lucha en todas las competiciones, en ambas copas, y que merecidamente nos hemos proclamado campeones de Alemania. Tenemos que centrarnos en los próximos partidos. Conocemos a nuestro rival en la Champions League. El PSG será un reto duro y difícil, pero estamos preparados”, afirmó Manuel Neuer.

Publicidad

La calificación que le dieron a Díaz en la clasificación a la final de la Copa de Alemania

Con un gol, cuatro tiros al arco, 30 de 36 pases precisos, dos de tres regates completados y cuatro de seis duelos ganados, Luis Díaz tuvo una calificación de 8.5 puntos, según el portal experto ‘Sofa Score’, en la victoria que los clasificó a la final de la Copa de Alemania. Esta se jugará el sábado 23 de mayo en el estadio Olímpico de Berlín.

Encuesta¿Cuántos goles le marcó Luis Díaz al Bayer Leverkusen? ¿Cuántos goles le marcó Luis Díaz al Bayer Leverkusen? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis