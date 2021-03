Mujer de Blue Demon Jr. lo denunció por amenaza de muerte y abuso

Una noticia para nada agradable en el ambiente de la lucha libre se apareció este miércoles. Y es que la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar recibió una denuncia contra Blue Demon Jr. ¿De qué se trata? De amenazas de muerte y de hostigación en el último tiempo contra su propia esposa.

"Para mí es una situación particularmente difícil porque está mi matrimonio con él por 20 años, está mi familia, están todas las personas cercanas a mí que han sido testigos de muchas cosas. Coincidentemente en el Día de la Mujer decidí hacerlo porque sé que yo valgo mucho y no merezco ser pisoteada por nadie", reveló Mónica Carrillo, todavía mujer del peleador, en una entrevista con Chisme No Like.

"He sido abusada de muchas formas y estoy cansada de callar. Créeme que es una situación penosa pero lo hago porque tengo tres hijas también. Quizá están viviendo esto conmigo desde hace tres años", agregó la pareja de quien además competirá por quedarse con la alcaldía Gustavo A. Madero.

Como si esto fuera poco, Mónica Carrillo también explicó las infidelidades que sufrió por parte del Demonio Azul, y pensó que ellas también podrían ser víctimas de violencia de género: "Independientemente que sean sus amantes son mujeres y el mismo respeto que merezco yo, lo merecen".

+ Así explicó su denuncia en vivo:

