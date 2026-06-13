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¡Urgente! Atlético Nacional confirma más salidas junto a la de Diego Arias

Atlético Nacional confirma nuevos despidos tras las salidas de Diego Arias. Se desarman en pleno Mundial.

Nuevas salidas en Atlético Nacional
© GettyImages/ Edit BVNuevas salidas en Atlético Nacional

Atlético Nacional vive horas de grandes cuestionamientos y cambios después de perder la final contra Junior y despedir a Diego Arias. El club confirmó que no solo se fue el DT, sino que también hay varios cambios en la cúpula que sorprenden a todos los aficionados.

Además de Diego Arias, en Atlético Nacional también se dieron las salidas de 3 directivos que venían siendo muy cuestionados por los aficionados. El club mueve también su directiva para comenzar un mejor segundo semestre en la temporada 2026 y estos son los despedidos:

  • Gustavo Fermani (Gerente Deportivo)
  • Amílcar Bona (Secretario Técnico)
  • Julián Tartaglia (Gerente del fútbol formativo)

Según la información de Pipe Sierra, Atlético Nacional también se movería ya buscando a un nuevo director deportivo. En el club también empezaron primero los cambios administrativos y posteriormente se harán los cambios a nivel de lo jugadores.

Ya en el segundo semestre, Atlético Nacional tendrá que nuevamente volver a competir a nivel local y buscar la clasificación a la Copa Libertadores ya sea por ser campeón o por su posición. La hinchada se ha mostrado muy molesta por esta irregularidad.

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Uno de los grandes candidatos para llegar a Atlético Nacional es Reinaldo Rueda. No obstante, en las próximas horas se tendrá que confirmar al entrenador y se espera que sea colombiano. Nombres como los de Gamero y Leonel Álvarez también rondan una decisión.

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Datos clave:

  • Atlético Nacional despidió al director técnico Diego Arias y a tres altos directivos.
  • Fermani, Bona y Tartaglia fueron cesados de sus cargos en la cúpula administrativa.
  • El entrenador colombiano Reinaldo Rueda es el principal candidato para dirigir al club.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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