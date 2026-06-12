Otra goleada: La abismal diferencia de salarios entre Pochettino y Gustavo Alfaro

La Selección de Estados Unidos goleó a Paraguay en el debut del Mundial y también hay una diferencia entre los salarios de Alfaro y Pochettino.

La Selección de Estados Unidos también abrió el Mundial 2026 con victoria, fue un 3-1 contra la Paraguay de Gustavo Alfaro. Al final, no solo hubo superioridad en la cancha, si no también en los salarios de sus entrenadores.

Mauricio Pochettino gana 6 millones de dólares como entrenador de Estados Unidos, mientras que Gustavo Alfaro cobra entre 2.5 y 3 millones como DT de Paraguay.

Pochettino lleva 27 partidos al frente de los nortamericanos, con 17 victorias hasta ahora, mientras tanto Gustavo Alfaro agarró a Paraguay arrancada las Eliminatorias y con una remontada lo metió al Mundiall.

El DT argentino incluso pudo haber cerrado el 2025 con un título, sin embargo perdió la Copa Oro ante México. Gustavo Alfaro por su parte está dirigiendo su segundo Mundial consecutivo.

El argentino vino de clasificar a Ecuador al Mundial de Qatar 2022 aunque no fue renovado por diferencias económicas. También tuvo un breve paso irregular con la Selección de Costa Rica.

Los títulos de Gustavo Alfaro como entrenador

Gustavo Alfaro ha ganado 6 títulos oficiales como director técnico, principalmente en el fútbol argentino. Al mando de Arsenal de Sarandí, conquistó la Copa Sudamericana (2007), el Torneo Clausura (2012), la Supercopa Argentina (2012) y la Copa Argentina (2012-13). Más tarde, con Boca Juniors, sumó a su palmarés la Supercopa Argentina (2018/19) y el campeonato de Primera División (2019/20).

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Mauricio Pochettino – Gustavo Alfaro

En resumen