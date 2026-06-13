Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs. Ecuador por el Grupo E del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Llegó el día del tan ansiado debut de la Selección de Ecuador, donde se enfrentará a Costa de Marfil en un partido clave para el devenir del grupo E. Ambas selecciones llegan en un gran momento y con muy buenas generaciones para hacer un partido de alto nivel.
Para la Selección de Ecuador es su segundo Mundial consecutivo, pero este lo encara de una manera distinta a todas las anteriores. Varios protagonistas del fútbol ponen a la ‘La Tri’ como uno de los grandes favoritos a ser la revelación del torneo.
¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs Ecuador por el grupo E del Mundial 2026?
- 16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 17:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 18:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú
- 19:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela
- 20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 01:00 | España (14/07)
¿Dónde ver Haití vs. Escocia por el Grupo C del Mundial 2026?
- Sudamérica | Dsports, DGO, Paramount+, DAZN y DirecTV 4K
- Argentina | DSports, Disney+ Premium, DGO, Paramount+
- Ecuador | Teleamazonas, DSports, Disney+ Premium, Paramount+
- Paraguay | Tigo Sports
- Bolivia | DSports
- México | Pase Mundial 2026 (ViX Premium)
- Estados Unidos | Fox, Peacock, Fox One, Telemundo, Fox Sports 4K, Fubo Sports y Fox 4K
- Centroamérica | Tigo Sports y Tigo Sports App
- España | DAZN, DAZN Mundial y Bar TV Mundial
Posibles alineaciones de Costa de Marfil y Ecuador
Posible XI de Costa de Marfil: Fofana, Doué, Singo, Agbadou, Konan, Kessié, Sangaré, Fofana, Amad, Diomande y Guessand.
Posible XI de Ecuador: Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Minda, John Yeboah y Enner Valencia.
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