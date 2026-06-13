Dónde ver EN VIVO Costa de Marfil vs. Ecuador por el Grupo E del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Costa de Marfil enfrentará a Ecuador por el segundo partido del grupo E. En Philadelphia se espera un gran ambiente, para un partido muy serio.

Llegó el día del tan ansiado debut de la Selección de Ecuador, donde se enfrentará a Costa de Marfil en un partido clave para el devenir del grupo E. Ambas selecciones llegan en un gran momento y con muy buenas generaciones para hacer un partido de alto nivel.

Para la Selección de Ecuador es su segundo Mundial consecutivo, pero este lo encara de una manera distinta a todas las anteriores. Varios protagonistas del fútbol ponen a la ‘La Tri’ como uno de los grandes favoritos a ser la revelación del torneo.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs Ecuador por el grupo E del Mundial 2026?

16:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:00 | México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

18:00 | Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

19:00 | Bolivia, Chile, República Dominicana y Venezuela

20:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:00 | España (14/07)

¿Dónde ver Haití vs. Escocia por el Grupo C del Mundial 2026?

Sudamérica | Dsports, DGO, Paramount+, DAZN y DirecTV 4K

Argentina | DSports, Disney+ Premium, DGO, Paramount+

Ecuador | Teleamazonas, DSports, Disney+ Premium, Paramount+

Paraguay | Tigo Sports

Bolivia | DSports

México | Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Estados Unidos | Fox, Peacock, Fox One, Telemundo, Fox Sports 4K, Fubo Sports y Fox 4K

Centroamérica | Tigo Sports y Tigo Sports App

España | DAZN, DAZN Mundial y Bar TV Mundial

Posibles alineaciones de Costa de Marfil y Ecuador

Posible XI de Costa de Marfil: Fofana, Doué, Singo, Agbadou, Konan, Kessié, Sangaré, Fofana, Amad, Diomande y Guessand.

Posible XI de Ecuador: Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Minda, John Yeboah y Enner Valencia.

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