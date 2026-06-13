Predicción Mundial 2026: el resultado exacto de Costa de Marfil vs Ecuador según la IA

La IA confirmó cómo quedará el partido de Ecuador contra Costa de Marfil en el Mundial 2026.

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador en el grupo E se ve como una “final” para las aspiraciones de ambas selecciones en el Mundial. Además, también es un encuentro entre dos equipos que prometen ser una gran “revelación” en esta Copa del Mundo.

Desde Bolavip le preguntamos a la IA por quién será el ganador y cuál iba a ser el resultado exacto del partido. La Inteligencia Artificial de Gemini no dudó y fue muy clara: “Costa de Marfil 0 – 1 Ecuador“, sentenció con victoria a favor del equipo CONMEBOL.

Los motivos de la IA para dar victoria a Ecuador contra Costa de Marfil

La muralla ecuatoriana: Ecuador llega al torneo como uno de los equipos más sólidos defensivamente del mundo. Acumulan una racha de 19 partidos sin perder y su defensa, liderada por Piero Hincapié y Willian Pacho , ha demostrado ser un verdadero dolor de cabeza incluso para las potencias sudamericanas.

Ecuador llega al torneo como uno de los equipos más sólidos defensivamente del mundo. Acumulan una racha de 19 partidos sin perder y su defensa, liderada por y , ha demostrado ser un verdadero dolor de cabeza incluso para las potencias sudamericanas. Una baja sensible para los Elefantes: Costa de Marfil es un equipo muy físico y rápido, pero el entrenador Emerse Faé confirmó que no podrán contar con Evan Ndicka , el central de la Roma que es el pilar de su línea defensiva. Esto deja un hueco que la ofensiva ecuatoriana puede explotar.

Costa de Marfil es un equipo muy físico y rápido, pero el entrenador Emerse Faé confirmó que no podrán contar con , el central de la Roma que es el pilar de su línea defensiva. Esto deja un hueco que la ofensiva ecuatoriana puede explotar. El plan de Beccacece: Se espera que Ecuador salga con un 4-2-3-1, dándole todo el peso del mediocampo a Moisés Caicedo . Si logran anular la velocidad por las bandas de jugadores marfileños como Amad Diallo, Ecuador tendrá el control del ritmo del partido.

Se espera que Ecuador salga con un 4-2-3-1, dándole todo el peso del mediocampo a . Si logran anular la velocidad por las bandas de jugadores marfileños como Amad Diallo, Ecuador tendrá el control del ritmo del partido. El factor gol: Con un partido tan cerrado, todo apunta a que se definirá por un solo detalle. La experiencia de Enner Valencia arriba, apoyado por la movilidad de jugadores como Kendry Páez o Gonzalo Plata, podría ser la llave para abrir a una defensa africana mermada.

Ecuador le ganó a Guatemala en su último amistoso. (Foto: GettyImages)

¿A qué hora juegan Ecuador contra Costa de Marfil?

El partido entre Ecuador y Costa de Marfil comenzará desde las 18H00 (EC) de este domingo, 14 de junio de 2026. El partido se jugará en el estadio de Philadelphia con una capacidad parta 69.879 aficionados.