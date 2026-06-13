Mientras Carlo Ancelotti cobra 11 millones por año en Brasil, esto gana Mohamed Ouahbi en Marruecos

El DT de Marruecos es uno de lo peores pagados del Mundial 2026 y se enfrenta a Ancelotti. uno de los mejores pagados.

Este sábado 13 de junio de 2026 se enfrentan por el Mundial 2026 uno de los entrenadores mejores pagados del Mundial como Carlo Ancelotti. El DT italiano con Brasil percibe un sueldo de 11 millones por año, mientras que su rival Mohamed Ouahbi cobra mucho menos en Marruecos.

Ancelotti es la gran esperanza de Brasil para recuperar la gloria máxima en las Copa del Mundo. El histórico entrenador también es el mejor pagado del Mundial con un sueldo de 11 millones de euros por año. Nadie cobra más que él en toda esta Copa del Mundo.

Por otro lado, Mohamed Ouahbi, nuevo DT de Marruecos, asumió en medio de la crisis que fue perder la Copa África. Su sueldo iría en un promedio de 80 mil por mes, según filtraciones de Diario AS y otros medios, por lo cual, por año apenas llegaría a ganar entre los 950.000 y 990.000 por año.

El DT de Marruecos gana mucho menos que Ancelotti, pero su equipo ya ha mostrado en esta Copa del Mundo un gran nivel, y es que justamente se adelantó a Brasil en el primer tiempo y lo tuvo complicado en varios momentos del primer tiempo.

¡¡GOLAZO DE MARRUECOS CONTRA BRASIL!! ¡¡ASISTENCIA DE BRAHIM Y SAIBARI LA PICÓ PARA EL 1-0!!



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El sueldo de Ancelotti, por ejemplo, supera al de otros entrenadores europeos como Julian Nagelsmann en Alemania, Didier Deschamps en Francia, Roberto Martínez en Portugal y otros más. El italiano está dirigiendo su primera Copa del Mundo.

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La tabla de posiciones del grupo C en el Mundial

Tras el partido entre Brasil y Marruecos en el estreno mundialista, así va la tabla de posiciones del grupo C:

Encuesta¿Podrá Ancelotti ganar la sexta con Brasil? ¿Podrá Ancelotti ganar la sexta con Brasil? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave:

Carlo Ancelotti es el entrenador mejor pagado del Mundial 2026 con 11 millones anuales.

es el entrenador mejor pagado del Mundial 2026 con anuales. El director técnico italiano debutará en una Copa del Mundo dirigiendo a Brasil .

. Mohamed Ouahbi, entrenador de Marruecos, percibe un salario anual inferior al millón de euros.