Agenda de hoy, lunes 15 de marzo: Copa de la Liga Profesional, Liga MX, Premier League, LaLiga, Serie A, Liga Betplay y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Chile, Inglaterra, España, Italia,y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un lunes 15 de marzo con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como la Copa de la Liga Profesional, La Premier League, la Serie A de Italia, LaLiga de España, la Liga MX y mucho más

Copa de la Liga Profesional | Argentina

Rosario Central vs. Arsenal | Jornada 5

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

Atlético Tucumán vs. Patronato | Jornada 5

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

Independiente vs. Sarmiento | Jornada 5

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Liga MX | México

León vs. Necaxa | Jornada 11

00:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA (martes)

23:00 VEN, BOL

22:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:00 CDMX

La Liga | España

Barcelona vs. Huesca | Jornada 27

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

Wolverhampton vs. Liverpool | Jornada 28

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga Betplay | Colombia

Bucaramanga vs. Once Caldas | Jornada 12

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

