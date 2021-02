Agenda de hoy, sábado 20 de febrero: Liga MX, Copa de la Liga, Premier League, Serie A, LaLiga y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Este sábado 20 de febrero tendremos una jornada de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por la Copa de la Liga Profesional, Liga MX, LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesligay más.

Copa de la Liga Profesional | Argentina

Godoy Cruz vs. Estudiantes | Zona 1 - Jornada 2

21:10 ESP

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Lanus vs. Defensa y Justicia | Zona 2 - Jornada 2

21:10 ESP

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Racing vs. Aldosivi | Zona 1 - Jornada 2

23:20 ESP

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

River vs. Rosario Central | Zona 1 - Jornada 2

01:30 ESP

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Liga MX | México

Cruz Azul vs. Toluca | Jornada 7

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:00 USA (ET)

19:00 CDMX

Atlas vs. América | Jornada 7

00:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

22:05 USA (ET)

21:05 CDMX

Premier League | Inglaterra

Southampton vs. Chelsea | Jornada 25

13:30 ESP

09:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:30 VEN, BOL

07:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:30 CDMX

Burnley vs. West Bromwich | Jornada 25

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Liverpool vs. Everton | Jornada 25

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Fulham vs. Sheffield United | Jornada 25

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

LaLiga | España

Elche vs. Eibar | Jornada 24

14:00 ESP

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Atlético Madrid vs. Levante | Jornada 24

16:15 ESP

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

Valencia vs. Celta de Vigo | Jornada 24

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Real Valladolid vs. Real Madrid | Jornada 24

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A | Italia

Lazio vs. Sampdoria | Jornada 23

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Genoa vs. Hellas Verona | Jornada 23

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Sassuolo vs. Bologna | Jornada 23

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga | Alemania

Colonia vs. Stuttgart | Jornada 22

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Borussia Monchengladbach vs. Mainz 05 | Jornada 22

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Munich | Jornada 22

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Friburgo vs. Union Berlin | Jornada 22

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Schalke 04 vs. Borussia Dortmund | Jornada 22

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Ligue 1 | Francia

Saint Etienne vs Stade de Reims | Jornada 26

13:30 ESP

09:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:30 VEN, BOL

07:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:30 CDMX

nantes vs. Olympique de Marsella | Jornada 26

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Liga BetPlay | Colombia

Envigado vs. Bucaramanga | Jornada 8

15:15 COL

Deportivo Pereira vs. Rionegro Águilas | Jornada 8

17:30 COL

Boyacá Chico vs. Junior | Jornada 8

20:00 COL

Copa Argentina

Tigre vs. Alvarado | 32vos de final

21:10 ESP

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

