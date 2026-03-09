La decisión que tomó Millonarios con Falcao luego de que ‘El Tigre’ le pusiera un apodo a Nacional

En Millonarios todo parecía alegría luego de la victoria ante Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana, pero se conoció una decisión con Radamel Falcao García que bajó un poco los ánimos. Todo después de que ‘El Tigre’ le pusiera un apodo al equipo ‘Verdolaga’.

¿Casualidad o causalidad? Falcao se lesionó el 14 de febrero y Millonarios confirmó el 17 del mismo mes que se trataba de “una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha“. De inmediato, empezó la carrera contrarreloj para poder recupararse y estar disponible para el partido ante Nacional por Copa Sudamericana.

Radamel Falcao volvió a entrar en una convocatoria de Millonarios 17 días después de su lesión y, a pesar de que estuvo en el banco de suplentes ante Atlético Nacional, no sumó minutos en la victoria 1-3 que los clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Esto sería clave para la decisión que tomaron con ‘El Tigre’.

Millonarios y una decisión con Falcao tras el apodo de ‘El Tigre’ a Nacional

Falcao le puso un apodo a Nacional tras el partido de Sudamericana. (Foto: X / @MillosFCoficial y archivo particular)

Millonarios eliminó a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana y Falcao no dudó en publicar una historia en Instagram diciendo que “felicidades muchachos. Gran esfuerzo de todo el equipo frente a un digno rival. ¡Esto apenas empieza! Vamos Siempre juntos… ¡Vamo Millonarios!”. Acto seguido, el equipo ‘Embajador’ decidió que ‘El Tigre’ no estuviera en la convocatoria para enfrentar a Cúcuta Deportivo por la décima fecha de la Liga Colombiana I-2026. ¿El motivo?

El estado real de Radamel Falcao luego de no jugar ante Atlético Nacional

“No está del todo recuperado. Falcao no está diez puntos, no está al 100 por ciento, entró en convocatoria para el partido contra Atlético Nacional más por un tema emotivo y más por un tema del mensaje que ese envía a los propios y porque tener a Falcao en camerino y ahí del otro lado de la raya es significativo, pero también el mensaje que se le envía a los rivales de: ‘Estamos listos, estamos armados, tenemos todo nuestro plan basado en todas nuestras fichas disponibles y pueden arrancar Contreras con Leo Castro, pero si en algun momento tiene que entrar Falcao lo puede hacer’. Aunque la decisión, según me cuentan a mi, era que Falcao no iba a jugar ese partido (…) A Falcao no lo iban a arriesgar porque entienden que, muscularmente, todavía no está listo“, reveló el periodista Julián Capera.

