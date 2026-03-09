‘El Pibe’ Valderrama desmiente a James y destapa la gran polémica del camerino de la Selección Colombia

En el vestuario de la Selección Colombia se vivieron momentos de alta tensión luego de que se instalara el rumor que hubo una pelea que tuvo a Jhon Durán y al entrenador Néstor Lorenzo como principales involucrados. James Rodríguez desmintió lo sucedido, pero Carlos ‘El Pibe’ Valderrama apareció con otra versión.

Todo empezó cuando el periodista Paolo Arenas reveló en X que “Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma sí frenó al 9. El show post-partido”.

Al ver la repercusión que tuvo esta información tras el empate ante Perú por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, James Rodríguez salió a dementir lo sucedido diciéndole a la prensa que “estamos unidos, trabajando por los objetivos del equipo. Todo lo que se dice es falso”. Sin embargo, ‘El Pibe’ Valderrama no se convencíó con estas palabras.

Carlos ‘El Pibe’ Valderama habló de la pelea de Durán que James desmintió

El Pibe confirmó la pelea de Durán que James desmintió. (Foto: Getty Images)

“Durán creo que para el próximo (Mundial), para este no le va a alcanzar. Él se sacó solo porque peleó con el grupo y ustedes (prensa) saben que peleó con el grupo. El que pelea con el grupo, se saca solo. Condiciones tiene, por eso está en la selección, por eso ha jugado donde ha jugado y por eso lo llamaron a la selección. Las condiciones no se le niegan y mete goles, pero no puede pelear con el grupo“, le dijo Carlos ‘El Pibe’ Valderama al noticiero ‘SportsCenter’, de ESPN.

El ‘Pibe’ Valderama apoyó a James Rodríguez a pesar de desmentirlo

A pesar de desmentirlo sobre la supuesta pelea de Jhon Durán en el camerino de la Selección Colombia, ‘El Pibe’ Valderama apoyó a James Rodríguez así no llegue con ritmo al Mundial 2026 porque “llega a los equipos, no juega y se lesiona; pero llega a la selección y nos da alegría. Eso está claro, el problema ahora es que está lesionado (…) No vamos a tener problema porque como todos sabemos, James llega a la selección colombiana y termina todo, se aregla todo“.

