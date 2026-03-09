Tiago Nunes es muy criticado en Liga de Quito tras los últimos resultados, donde viene sumando dos derrotas consecutivas en la LigaPro. Los cuestionamientos ya llegan para el entrenador brasileño y también ahora se reveló que rechazó un fichaje.

El gran fichaje de este cierre de mercado en la LigaPro fue el de Jefferson Intriago por Barcelona SC. El volante ecuatoriano salió libre de México, y hasta última hora estuvo muy cerca de fichar con LDU. Liga volvió a intentar hasta el viernes pasado su contratación, pero el DT lo rechazó.

Sorprende que Nunes rechazara la llegada de Intriago, porque el jugador ecuatoriano se ve como una pieza faltante para el medio campo de LDU. Desde la salida de Carlos Gruezo justamente perdieron un jugador que sepa jugar al espacio y en salida en la mitad de la cancha.

Nunes tiene plena confianza en jugadores como Cornejo, Pretell y hasta Gabriel Villamil para cumplir esta función. LDU estuvo buscando el retorno del que fue campeón con esa camiseta en 2018, y donde también llegó a ser capitán de aquel equipo.

Jefferson Intriago jugará en Barcelona SC en este 2026. (Foto: GettyImages)

Ahora Jefferson Intriago llega con un importante contrato a Barcelona SC. Puesto que, apunta para ser uno de los líderes del equipo de Farías hasta finales de 2026. El volante quería volver al país, porque también en México lleva varios meses lesionado y una irregularidad.

La oferta de Liga de Quito por Jefferson Intriago

Jefferson Intriago estuvo en la órbita de Liga de Quito todo el mercado de fichajes, sin embargo, LDU quería traerlo “libre” o bajo ciertas condiciones, que el jugador se demoró en acomodar con Mazatlán. Sin embargo, cuando ya pudo el técnico rechazó su llegada.

Los números de Jefferson Intriago en la temporada 2025

Jefferson Intriago jugó un total de 18 partidos entre todas las competencias. El jugador pasaba por un proceso de salida y de varias lesiones en Mazatlán, tras varios años en Méxicom y por eso casi no jugó en la temporada anterior. Por lo cual, en Ecuador, de nuevo, tendrá que adaptarse.

