Pensando en lo que va a ser el desarrollo de la Copa del Mundo Sub-20 Indonesia 2023, se viene la competición en el cual cuatro países se meterán en dicha competición. Este es el caso del Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf 2022, de la cual hay 20 equipos que estarán batallando por esta cantidad de plazas.

Son un total de 16 equipos los que van a disputar la fase de grupos, donde los mejores tres se clasificarán a los octavos de final. ¿Quiénes van a completar los cuatro cupos restantes? Los ya clasificados Nicaragua, Curazao, Puerto Rico y República Dominicana, países que ganaron cada zona de la fase preliminar y que obtuvieron ese premio.

Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf 2022: ¿Cuáles son los grupos del certamen?

Grupo E: Estados Unidos, Cuba, Canadá y San Cristóbal y Nieves

Grupo F: México, Haití, Trinidad y Tobago y Surinam

Grupo G: Panamá, El Salvador, Guatemala y Aruba

Grupo H: Honduras, Costa Rica, Jamaica y Antigua y Barbuda

+¿Cuáles son las sedes del Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf?

Estadio Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula)

Estadio Francisco Morazán (San Pedro Sula)

Estadio Nacional de Tegucigalpa (Tegucigalpa)

+Fixture completo del Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf 2022

Sábado 18 de junio

Grupo E: Cuba vs. Canadá (Estadio Nacional)

Grupo E: Estados Unidos vs. San Cristóbal y Nieves (Estadio Nacional)

Grupo H: Costa Rica vs. Jamaica (Estadio Francisco Morazán)

Grupo H: Honduras vs. Antigua y Barbuda (Estadio Francisco Morazán)

Domingo 19 de junio

Grupo F: Haití vs. Trinidad y Tobago (Estadio Francisco Morazán)

Grupo F: México vs. Surinam (Estadio Francisco Morazán)

Grupo G: El Salvador vs. Guatemala (Estadio Nacional)

Grupo G: Panamá vs. Aruba (Estadio Nacional)

Lunes 20 de junio

Grupo E: San Cristóbal y Nieves vs. Cuba (Estadio Nacional)

Grupo E: Canadá vs. Estados Unidos (Estadio Nacional)

Grupo H: Antigua y Barbuda vs. Costa Rica (Estadio Francisco Morazán)

Grupo H: Jamaica vs. Honduras (Estadio Francisco Morazán)

Martes 21 de junio

Grupo F: Surinam vs. Haití (Estadio Francisco Morazán)

Grupo F: Trinidad y Tobago vs. México (Estadio Francisco Morazán)

Grupo G: Aruba vs. El Salvador (Estadio Nacional)

Grupo G: Guatemala vs. Panamá (Estadio Nacional)

Miércoles 22 de junio

Grupo E: Canadá vs. San Cristóbal y Nieves (Estadio Nacional)

Grupo E: Estados Unidos vs. Cuba (Estadio Nacional)

Grupo H: Jamaica vs. Antigua y Barbuda (Estadio Francisco Morazán)

Grupo H: Honduras vs. Costa Rica (Estadio Francisco Morazán)

Jueves 23 de junio

Grupo F: Trinidad y Tobago vs. Surinam (Estadio Francisco Morazán)

Grupo F: México vs. Haití (Estadio Francisco Morazán)

Grupo G: Guatemala vs. Aruba (Estadio Nacional)

Grupo G: Panamá vs. El Salvador (Estadio Nacional)

Octavos de final

Sábado 25 de junio

1°E vs. Nicaragua (partido 25) - Estadio Nacional

2°E vs. 3°G (partido 27) - Estadio Nacional

1°H vs. Curazao (partido 30) - Estadio Francisco Morazán

2°H vs. 3°F (partido 32) - Estadio Francisco Morazán

Domingo 26 de junio

1°G vs. República Dominicana (partido 26) - Estadio Nacional

2°G vs. 3°E (partido 28) - Estadio Nacional

1°F vs. Puerto Rico (partido 29) - Estadio Francisco Morazán

2°F vs. 3°H (partido 31) - Estadio Francisco Morazán

Cuartos de final

Martes 28 de junio

CF1: Ganador partido 25 vs. Ganador partido 32 (Estadio Olímpico Metropolitano)

CF2: Ganador partido 27 vs. Ganador partido 30 (Estadio Olímpico Metropolitano)

Miércoles 29 de junio

CF3: Ganador partido 26 vs. Ganador partido 31 (Estadio Olímpico Metropolitano)

CF4: Ganador partido 28 vs. Ganador partido 29 (Estadio Olímpico Metropolitano)

Semifinales

Viernes 1° de julio

SF1: ganador CF1 - ganador CF3 (Estadio Olímpico Metropolitano)

SF2: ganador CF2 - ganador CF4 (Estadio Olímpico Metropolitano)

Final

Domingo 3 de julio

Ganador SF1 - ganador SF2 (Estadio Olímpico Metropolitano)

Pre-Mundial Sub 20 de la Concacaf: ¿Por dónde mirar EN VIVO el certamen?

Canadá: One Soccer

Estados Unidos: Paramount+ y CBS Sports (Inglés), TUDN y ViX (Español)

Latinoamérica: ESPN y Star+

Resto del Mundo: www.concacaf.com y Canal de Youtube de Concacaf