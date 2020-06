Sofía Vergara advierte a los barranquilleros: "No salgan a rumbear, no es el momento"

Por el momento el crecimiento de contagios por el Covid-19 en Colombia ha sido alarmante. Lamentablemente en últimas semanas las consecuencias por no obedecer las medidas de la cuarentena aparecen y el país se acercó a los 73.572 casos positivos.

#ReporteCOVID19 �� Para este 23 de junio:



1.491 recuperados

2.389 nuevos casos

94 fallecidos

14.323 muestras procesadas



Para un total de:



30.459 recuperados

73.572 casos de COVID-19

2.404 muertes

634.611 muestras procesadas

40.586 casos activos https://t.co/6qWMUertKy pic.twitter.com/Pm99aXrdcF — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 23, 2020

Teniendo en cuenta esta situación, el alcalde de Barranquilla publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en donde difundió las palabras de Sofía Vergara, quien advirtió a los residentes de la capital del Atlántico.

"Los estoy pensando mucho, sé que la situación en Barranquilla se está poniendo dificil han habido muchisimos casos ultimamente, se está saliendo de control el virus", dijo.

Gracias, @SofiaVergara, por este mensaje para Barranquilla, que tanto te quiere. Has estado con nosotros en los momentos de alegría, pero también demuestras tu amor por tu ciudad en los momentos que nos desafían. pic.twitter.com/99QTrgOTqx — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) June 22, 2020

La actriz recomendó que en este momento lo más importante es quedarse en casa debido a la crítica situación que se vive en el territorio nacional. "Les hago un llamado para que traten de hacer un esfuerzo de quedarse en su casa. Yo sé que no es fácil. Los que si pueden quedarse en casa porfavor no salgan a rumbear, no salgan a pasear, no es el momento. No vale la pena arriesgar a nuestras familias y a la gente que uno quiere".

