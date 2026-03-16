Chelsea vive una temporada muy complicada donde ya solo pelea por dos títulos FA CUP y Champions League, y está casi eliminado del segundo tras perder 5 a 2 contra PSG en octavos. Por lo cual, varios jugadores se piensan su continuidad, entre ellos, Moisés Caicedo.

De acuerdo a la información de Transfer News, jugadores como Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Cole Palmer estarían en duda para seguir en Chelsea, si el club no clasifica a la siguiente edición de la Champions League. Ahora mismo, el club está fuera de todo en el sexto lugar.

Chelsea comenzó muy bien la temporada, venía de ser campeón del mundo. Sin embargo, en un momento todo empezó a ir mal, despidieron a Maresca y hoy a 8 jornadas de terminar la Premier League están a 3 puntos del cupo a Champions League.

Moisés Caicedo se ha mostrado como uno de los mejores jugadores de un proyecto que no puede avanzar o consolidarse. De ahí que, al ecuatoriano no le falten ofertas clubes como Manchester City, PSG o Real Madrid lo vienen siguiendo de cerca.

Son varios años en los que Chelsea ya no es protagonista en la pelea por el título en la Premier y también es muy irregular en Europa, el año anterior estuvo jugando Conference League, donde salió campeón. Ahora enfrenta un tramo final clave de la temporada.

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Los siguientes 8 partidos de Chelsea

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Para entrar a la siguiente Champions League, Chelsea necesita hacer un cierre casi perfecto. El club está sexto con 48 puntos, y deberá jugar los siguientes partidos contra:

Everton (V)

Manchester City (L)

Manchester United (L)

Brighton (V)

Nottingham Forest (L)

Liverpool (V)

Tottenham (L)

Sunderland (V)

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

El fichaje de Moisés Caicedo interesa a equipos como Real Madrid, PSG o Manchester City. Los 3 clubes hicieron acercamientos en momentos puntuales, y el ecuatoriano tiene un contrato largo con el club de Londres. Por lo cual, si se quiere ir debe esperar una oferta superior a los 135 millones (lo que pagaron por él) para mudarse.

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