“Siempre lo he soñado…” Beccacece se ofrece a dirigir a otro equipo antes del Mundial 2026

Sebastián Beccacece está a poco de dirigir su primer Mundial como entrenador principal con la Selección de Ecuador en 2026, no obstante, el DT no dudó en confesar ahora cuál es su más grande sueño, el cual pasa por dirigir a otro club y está lejos de Ecuador.

En una entrevista “Para que te traje”, el DT de la Selección de Ecuador no dudó en confesar como su sueño más grande pasa por dirigir a Newell’s. Beccacece siempre se ha confesado como hinchada de este club y es por eso que su sueño pasa por defender esos colores como DT.

“Siempre lo he soñado (sobre dirigir a Newell’s. Pero cuando he tenido la posibilidad, por un tema de sentir que no se dieron las condiciones, no he aceptado. Son lugares que uno siente mucho. En todos los escenarios, no es lo mismo fallar en un lugar donde hay ese compromiso desde que naces, a un lugar que vas conociendo. Veremos si en algún momento nos animamos“, comentó el DT.

Aunque es su gran sueño, ahora mismo el futuro de Beccacece pasa muy lejos de Newell’s. Tiene contrato con la Selección de Ecuador, y después del Mundial 2026, lo más probable es que siga con ‘La Tri’ y que también otra Selección lo acabe buscando.

Beccacece dirigirá su primer mundial como DT principal. (Foto: GettyImages)

Además, Beccacece también ilusionó a la Selección de Ecuador y confesó que apuesta porque ‘La Tri’ haga el mejor Mundial de su historia en 2026. Y esto pasa por llegar a lugares que ‘La Tri’ nunca ha llegado, es decir, desde los cuartos de final en adelante.

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Los números de Beccacece con la Selección de Ecuador

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Sebastián Beccacece ha dirigido a la Selección de Ecuador en 16 partidos, entre todas las competencias. El DT ha sumado ya 6 victorias, 9 empates y 1 sola derrota. Firmó una Eliminatoria histórica, puesto que, dejó a ‘La Tri’ en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador le armó un contrato a Beccacece hasta finales de 2026. Es decir, después del Mundial, el DT aún seguirá ligado a ‘La Tri’. Su futuro también pasa por la elección de presidente de la FEF.

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