El premio de 194 dólares que le dieron a James Rodríguez después de jugar tan solo 26 minutos con Minnesota

Y un día, llegó el debut de James Rodríguez en la MLS. El ’10’ de la Selección Colombia volvió a estar en un partido profesional después de 117 días y, aunque el resultado no fue el esperado para Minnesota United, terminó recibiendo un premio de 194 dólares.

¡A los hechos! James superó una contusion que no le permitió debutar en la tercera fecha de la MLS y volvió a ser convocado por el entrenador Cameron Knowles. Sin embargo, no inició como titular, y terminó entrenando al partido ante Vancouver Whitecaps cuando poco y nada se pudo hacer.

El cartel electrónico se encendió al minuto 19 del segundo tiempo con el número 10 y James Rodríguez entró cuando Minnesota United ya iba perdiendo 5-0. El volante colombiano terminó jugando tan solo 26 minutos, pero eso no impidió que, por su trayectoria, recibiera un premio de 194 dólares.

James Rodríguez y un premio de 194 dólares tras debutar en la MLS

James Rodríguez debutó en la MLS con 26 minutos. (Foto: Getty Images)

El árbitro Ricardo Fierro pitó el final del partido, Minnesota United perdió 6-0 ante Vancouver Whitecaps y las cámaras de la transmisión fueron con James. El jugador colombiano se encontró con su excompañero del Bayern Múnich, Thomas Müller. El delantero alemán intercambió camisetas con Rodríguez y le dio un premio que en la página oficial de la MLS se vende por 194.99 dólares.

ver también Toda Colombia impactada: Las palabras del DT de Minnesota sobre James Rodríguez tras ser goleado 6 a 0

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La calificación de James en su debut con Minnesota United en la MLS 2026

Con 26 minutos de juego, un pase clave, 23 de 29 pases precisos, uno de tres regates completados y tres de siete duelos ganados, James Rodríguez recibió una calificación de 6.3 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, por lo hecho en la derrota de Minnesota United contra Vancouver Whitecaps. El próximo partido para el ’10’ colombiano será contra Seattle Sounders el miércoles 18 de marzo a las 10:00 P.M. (hora colombiana) por el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Minnesota va perdiendo la serie 3-0.

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En resumen

James Rodríguez debutó con Minnesota United jugando 26 minutos ante Vancouver Whitecaps.

debutó con Minnesota United jugando ante Vancouver Whitecaps. El volante colombiano recibió la camiseta de Thomas Müller , valorada en 194 dólares .

, valorada en . Minnesota United enfrentará a Seattle Sounders el 18 de enero por Concacaf Champions Cup.

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