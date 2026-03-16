Esto dice el reglamento de Bundesliga sobre la confesión del árbitro que expulsó a Luis Díaz: “Es admisible si…”

Luis Díaz empezó a ser tendencia en 3, 2, 1… ¿Qué pasó? Luego del empate entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, el árbitro del partido hizo una confesión sobre la expulsión que sufrió ‘Lucho’, y ya se conoció qué dice el reglamento de la Bundesliga al respecto.

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Con viento en el pecho porque venía de marcar el 1-1 para Bayern Múnich, Luis Díaz se encontró mano a mano con el arquero Janis Blaswich y alcanzó a tocar el balón antes de que el portero lo interceptara. “Penal, penal“, gritaron algunos hinchas del equipo bávaro, pero el árbitro Christian Dingert opinó lo contrario, acusó a ‘Lucho’ de simular y lo terminó expulsando tras una segunda tarjeta amarilla.

“Durante el partido, interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, le confesó el juez central Dingert al canal ‘Sky’ sobre la expulsión a Luis Díaz y… ¿Qué dice el reglamento de la Bundesliga al respecto?

Esto dice la Bundesliga de la confesión del árbitro que expulsó a Luis Díaz

La supuesta simulación de Luis Díaz ante Bayer Leverkusen. (Foto: Getty Images)

Luego de la confesión del árbitró que expulsó a Luis Díaz en el empate ante Bayer Leverkusen, la gran duda era saber si le podían quitar al extremo colombiano la sanción de una fecha. La sección 15 en el punto cuatro del reglamento de la Federación Alemana de Fútbol es clara al respecto: “La expulsión definitiva y la amonestación son inapelables en la medida en que se basen en una decisión de hecho del árbitro. Una impugnación solo es admisible si el árbitro ha dictado la sanción contra el jugador equivocado (error de identidad)“.

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La decisión de la Bundesliga ante la polémica expulsión de Luis Díaz

A pesar de que Bayern Múnich decidió apelar la expulsión de Luis Díaz tras el 1-1 por la fecha 26 de la Bundesliga, el Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol decidió mantener la sanción de un partido de suspensión para ‘Lucho’. Esto quiere decir que se perderá el encuentro ante Unión Berlín del sábado 21 de marzo a a las 9:30 A.M. (hora colombiana).

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En síntesis

El árbitro Christian Dingert admitió que la expulsión de Luis Díaz fue un error.

admitió que la expulsión de fue un error. La Federación Alemana mantuvo la sanción basándose en la sección 15 del reglamento oficial.

mantuvo la sanción basándose en la sección 15 del reglamento oficial. Luis Díaz cumplirá una fecha de suspensión el sábado 21 de marzo ante Unión Berlín.

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