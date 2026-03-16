Este lunes 16 de marzo de 2026 se reveló que la Selección de Perú acabó por “quitarle” un jugador a la Selección de Ecuador de cara a las siguientes convocatorias y futuros torneos. El futbolista fue ignorado por Beccacece y ahora jugará en un rival.

Perú confirmó su lista de convocados para los amistosos contra Senegal y Honduras. En los cuales se destaca el nombre de Jairo Vélez de 30 años, el volante de Alianza Lima. El ‘Corviche’ hizo “Patria” en Perú, tras su paso por Ecuador y ya completó con todos los parámetros para ser convocado.

El ‘Corviche’ Vélez podrá debutar en el equipo ‘Inca’ en estos amistosos y de acuerdo a su nivel en los siguientes amistosos, el futbolista ya podría ganarse un lugar para los partidos estelares ya sea en Copa América o Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

En la Selección de Ecuador, Jairo Vélez no tenía espacio y el jugador siempre quedó atrás de futbolistas como Patrik Mercado, John Yeboah, Kendry Páez, Jhon Mercado, y otros que le ganaron el lugar. Ahora ya jugará como peruano el resto de su carrera.

No es la primera vez en este corto tiempo que la Selección de Ecuador pierde un jugar contra otra Selección, hace poco también se confirmó que Marcos Zambrano, delantero de gran proyección, eligió jugar por Estados Unidos antes que por ‘La Tri’.

Publicidad

Publicidad

Los números de Jairo Vélez en esta temporada

ver también Chelsea recibe una sanción en la Premier League que afecta a Moisés Caicedo: ¿se quiere ir?

Jairo Vélez en lo que va de temporada ha jugado un total de 9 partidos con Alianza Lima. El jugador ha marcado 1 gol y solo ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha poco más de 700 minutos. El futbolista protagonizó un camisetazo en esta temporada, porque pasó de Universitario a Alianza Lima.

¿Ecuador aún puede convocar a Jairo Vélez?

De acuerdo al reglamento FIFA, la Selección de Ecuador aún podría convocar al ‘Corviche’, puesto que, según el reglamento FIFA solo quedaría “bloqueado” para Perú cuando juegue 3 partidos oficiales. No obstante, la voluntad del jugador parece que está en representar a ‘La Bicolor’.

Encuesta¿Ecuador perdió un crack? ¿Ecuador perdió un crack? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: