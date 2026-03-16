Toda Colombia impactada: Las palabras del DT de Minnesota sobre James Rodríguez tras ser goleado 6 a 0

James Rodríguez ya debutó en la MLS y el colombiano no pudo dar el resultado esperado, puesto que, el jugador ya entró en un contexto muy complicado cuando su equipo iba perdiendo 6 a 0. Pese al mal resultado, su entrenador fue muy contundente.

En rueda de prensa el DT, Cameron Knowles, reconoció que James Rodríguez le vendrá bien al equipo, y aunque entró a cancha ya cuando estaban perdiendo el técnico le reconoció ese nivel y ese punto diferencial que solo un futbolista de esa experiencia les puede dar.

“Se nota la calidad que tiene con el balón y su habilidad para encontrar a sus compañeros. Ve el juego a otra velocidad, ve las cosas antes que muchos otros jugadores, y tiene la calidad técnica necesaria para involucrar a sus compañeros en el juego. Creo que lo hizo bien”, comentó el entrenador.

Por lo cual, se espera que James ya empiece a sumar minutos como titular en Minnesota en los próximos meses de cara al Mundial 2026. El próximo fin de semana puede jugar y luego viajará a reunirse con la Selección Colombia para sus amistosos.

James venía de varios meses de irregularidad, puesto que, el colombiano apenas y había jugado su último partido en el mes de noviembre. De ahí que, ahora el futbolista necesite la mayor cantidad de entrenamientos para volver al mejor ritmo previo al Mundial.

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El contrato de James Rodríguez en la MLS

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James Rodríguez tiene contrato con el Minnesota hasta mitad de esta temporada. El colombiano solo jugará en estos meses y luego se irá al Mundial 2026, sin embargo, tras ese torneo volverá a quedar libre y tendrá que nuevamente elegir a otro equipo.

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En síntesis:

El volante James Rodríguez debutó en la MLS ingresando al campo con un marcador de 6-0 .

debutó en la MLS ingresando al campo con un marcador de . El entrenador Cameron Knowles destacó la calidad técnica y visión de juego del colombiano tras el partido.

destacó la calidad técnica y visión de juego del colombiano tras el partido. James Rodríguez tiene contrato con el Minnesota únicamente hasta la mitad de la temporada 2026.

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