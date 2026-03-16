¿Se va Contreras? Barcelona SC va por este arquero de la LigaPro

Barcelona SC tiene en José Contreras a uno de los mejores arqueros de la LigaPro, sin embargo, en el club quieren aprovechar el último día del mercado de transferencias y ahora va por este jugador. El club quiere otro arquero y es una sorpresa total.

De acuerdo a la revelación de Mario Canessa en Los Comentaristas, Barcelona SC está buscando el fichaje del arquero de Leones del Norte, José Angulo. El portero ecuatoriano podría mudarse de club en este mercado y llegar al ‘Ídolo’ para esta temporada.

No obstante, esta compra no implicaría una “venta” de José Contreras o una salida próxima, aunque está a un gran nivel, más bien estarían apostando por un suplente de garantías. José Gabriel Cevallos, segundo portero, ya le costó una derrota contra Deportivo Cuenca.

Angulo viene demostrando un importante nivel en Leones y es por eso que llama la atención de varios clubes en Ecuador. Pero es una sorpresa que Barcelona SC vaya en este último día de mercado por el fichaje, aunque se ve un poco difícil esa contratación.

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José Contreras tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de esta temporada y tras su gran nivel en Copa Libertadores, el arquero suma varios interesados. De ahí que, ya se empiece a especular con su futuro y con una oferta de renovación de contrato.

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Los números de José Angulo en Leones en esta temporada

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En lo que va de temporada, José Angulo ha jugado un total de 4 partidos entre todas las competencias. Ha recibido 5 goles y apenas pudo dejar su arco en 0 en 1 ocasión. No obstante, en el ‘Ídolo’ lo verían como un buen suplente para rotar con Cevallos cuando se dé descanso a Contreras.

El valor de mercado de José Angulo en Leones

José Angulo ahora mismo tiene un valor de mercado de 300 mil dólares y un contrato hasta finales de la temporada 2026. Leones también podría difícil su salida, puesto que, perderían a su arquero titular ya con el mercado cerrado y sin opciones de reforzar esa posición.

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