Sorpresa en Colombia por el gesto de James con sus nuevos compañeros que llegó a más de 46 mil vistas

Una estrella debutó en el fútbol de Estados Unidos. James Rodríguez sumó los primeros minutos en la MLS y, a pesar de que Minnesota United tuvo una dura caída, se dio un gesto del ’10’ colombiano que sorprendió a toda Colombia con más de 46 mil vistas.

Por los pocos entrenamientos que llevaba con el equipo tras el retraso de la llegada del permiso de trabajo y una contusión, James tuvo que esperar para debutar hasta la cuarta fecha de la MLS. Eso le quitó influencia en el grupo de Minnesota United y la prueba salió a la luz.

James Rodríguez entró al minuto 19 del segundo tiempo cuando Minnesota United perdía 5-0 ante Vancouver Whitecaps. Poco se podía hacer, pero si hay una manera en la que el volante colombiano marca diferencia, esa es en la pelota parada. Con esa arma ofensiva, llegó el gesto del ’10’ que sorprendió a toda Colombia.

Video: El gesto de James con más de 44 mil vistas que sorprendió a Colombia

James y Andrés Cubas en Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United. (Foto: Getty Images)

A pesar de que Minnesota United estaba siendo duramente goleado y que sabía el peligro que podía causar con un tiro libre, James prefirió tener un gesto de humildad con sus compañeros Kelvin Yeboah y Joaquín Pereyra al no quejarse de que no lo dejaron patear un pelota quieta. El capitán de la Selección Colombia se retiró sin ningún problema y llegó a más de 46 mil vistas en Instagram.

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El tremendo elogio de Thomas Müller a James Rodríguez

Vancouver Whitecaps le dio un baile a Minnesota United, pero eso no impidió que Thomas Müller cambiara de camiseta con James Rodríguez y le diera un tremendo elogio en públicó. “Sigues teniendo una buena bota izquierda. Visión, visión, visión. Todo lo mejor, nos vemos la próxima vez”, le dijo el delantero alemán a su excompañero en Bayern Múnich.

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