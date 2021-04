VER Alajuelense vs. Atlanta United EN VIVO: Conoce cuándo, pronósticos y dónde ver partido de Concachampions en USA

Alajuelense vs. Atlanta United EN VIVO ONLINE | Nuevamente se veran las caras este 13 de abril, donde se llevará a cabo otro partidazo por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021 a las 6:00 p.m. (ET) para Estados Unidos por Fox Sports. Además, Bolavip te brindará toda la información para ver EN DIRECTO de este evento.

Ambos equipos se volverán a ver las caras este martes tras el triunfo de Atlanta en lo que fue un partido de ida con pronóstico reservado y muy peleado. Alajuelense la tendrá muy difícil puesto que en este encuentro llevará suplentes.

A qué hora juegan Alajuelense vs. Atlanta United en USA

Alajuelense vs. Atlanta United EN VIVO tendrán un nuevo duelo este 13 de abril a las 15.00 hs (PT) / 18.00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el First Third Bank Stadium.

Día: 13 de abril

Hora: 15.00 hs (PT) / 18.00 hs (ET)

Lugar: First Third Bank Stadium

Cuándo ver Alajuelense vs. Atlanta United EN VIVO en EE.UU.

Estados Unidos: 15.00 hs (PT) / 18.00 hs (ET)

Argentina: 19.00 hs

Brasil: 19.00 hs

Chile: 19.00 hs

Perú: 17.00 hs

Colombia: 17.00 hs

Ecuador: 17.00 hs

Alajuelense vs. Atlanta United: posibles alineaciones

Atlanta United: por confirmar

Alajuelense: por confirmar

Dónde ver en vivo el Alajuelense vs. Atlanta United en USA

Si te encuentras en Estados Unidos podrás disfrutar de la Liga de Campeones Concacaf Champions League: Alajuelense vs. Atlanta United en directo a través de la señal de Fox Sports. Si por el contrario fuera de EE.UU., puedes seguir la transmisión por Facebook, YouTube y en Bolavip, donde encontrarás el minuto a minuto y todos los detalles del cotejo desde cualquier parte del mundo.

Dónde ver Alajuelense vs. Atlanta United ONLINE y GRATIS en EE.UU.

Estados Unidos Foxsports.com, Fox Sports 1

Argentina ESPN Play Sur

Belice Fox Sports 3 Cono Norte

Bolivia ESPN Play Sur

Brasil Watch ESPN Brasil

Canadá OneSoccer

Chile ESPN Play Sur

Colombia ESPN Play Sur

Costa Rica Fox Sports 3 Cono Norte

República Dominicana Fox Sports 3 Cono Norte

Ecuador ESPN Play Sur

El Salvador Fox Sports 3 Cono Norte

Guatemala Fox Sports 3 Cono Norte

Honduras Fox Sports 3 Cono Norte

Internacional Facebook Live, Concacaf Official App, Bet365, YouTube

México Fox Sports 3 Cono Norte

Nicaragua Fox Sports 3 Cono Norte

Panamá Fox Sports 3 Cono Norte

Paraguay ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur

Uruguay ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur, Fox Sports 3 Cono Norte

Alajuelense vs. Atlanta United pronósticos en Estados Unidos:

Las cuotas de las casas de apuestas para este partido por la Liga de Campeones Concacaf Champions League colocan a Atlanta United como favorito para ganar, ello debido a su triunfo en el anterior encuentro donde las apuestas estaban cerradas y no se sabía quién podía ganar.

Resultado DraftKings Alajuelense +650 Empate +350 Atlanta United -305

*Cuotas cortesía de DraftKings.

