Colombia, Uruguay, Austria e India, las 4 selecciones que renunciaron a jugar un Mundial antes de Irán

El planeta fútbol mira con dudas a Oriente Medio. La posibilidad de que Irán no participe en la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA ni mucho menos se encuentra descartada. En caso de que se confirme la ausencia de la selección asiática, se sumaría al grupo de cuatro naciones que renunciaron a participar de un Mundial estando clasificadas. Colombia, Uruguay, Austria y la India son los precedentes históricos que se tienen.

Todo empezaba en 1934. Una Uruguay campeona del mundo se negaba a viajar a Europa para la segunda edición del certamen. Todo partió como una represalia contra los combinados europeos que se negaron a participar del inicio del torneo en territorio charrúa. Hablamos del único campeón vigente en toda la historia de los Mundiales que no participó en la siguiente edición del torneo que ganó. Nunca se vio nada igual.

Pero ni mucho menos lo visto con Uruguay o Irán es historia nueva para los Mundiales. En 1938, Austria, que luego de clasificarse en el campo, fue anexionada por la Alemania nazi. Un hecho que cambió para siempre la disputa del torneo y que terminó con la plaza de los centroeuropeos como vacante. Muchos de los titulares que le llevaron a dicha edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA terminaron jugando para el combinado teutón.

Dentro de todo este revuelo, seguramente la historia de la India sea la más curiosa. El combinado asiático terminó clasificándose a la edición de Brasil 1950 por la retirada de otros conjuntos de su confederación. Si bien diferentes datos chocan en el relato, historiadores del país afirman que la decisión de la FIFA de prohibirles jugar descalzos fue el contexto perfecto para que la federación local decidiese no pagar los altos costos de viaje de todo el desplazamiento. En aquel entonces, el país tenía como máxima prioridad la participación de sus selecciones en los Juegos Olímpicos.

Irán descarta de momento el jugar el Mundial 2026

Colombia aparece en esta historia por un caso singular en 1986. La FIFA le había dado la sede del torneo en 1974. Para 1982, el por entonces presidente Belisario Betancur anunció que la Federación Colombiana renunciaba de manera oficial a la realización del torneo en su tierra. Cuestiones de seguridad nacional ligadas al narcotráfico, así como las demandas económicas y de infraestructura del máximo ente del fútbol mundial, terminaron de sacar el certamen del territorio cafetero. México se quedó con el premio y el resto es historia en una edición histórica donde el nombre de Diego Armando Maradona llegó a lo más alto.

Más ausencias en el camino a los Mundiales

La historia dice que Argentina se negó a participar de la edición de 1938 a modo de protesta por la decisión de la FIFA de realizar dos ediciones consecutivas del torneo en Europa. En Sudamérica se esperaba una alternancia entre los dos continentes que no se terminó realizando. Italia en 1934 y Francia para la edición de ese año fueron las elegidas por el máximo ente.

Para 1950, motivos económicos llevaron a que tanto Escocia como Turquía se ausentasen de la lucha por clasificarse a la edición del famoso Maracanazo. Son estos los casos más rimbombantes que se tienen alrededor de selecciones que se negaron a participar del máximo torneo de este deporte estando en camino a clasificarse o incluso con su plaza asegurada. Más pronto que tarde, la FIFA y, por encima de todo, Gianni Infantino, deben tomar decisiones con Irán.

