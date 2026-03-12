Leones del Norte sorprende y ficha a un ex Barcelona y Emelec

Leones del Norte no cierra su mercado de fichajes para este 2026 en su primer año en LigaPro y ahora va a sumar a un ex Barcelona y Emelec como refuerzo. El jugador también tiene un largo paso en el extranjero.

Segundo Portocarrero será nuevo jugador de Leones del Norte, el lateral y extremo viene de jugar en la primera división de Irán. Completó 31 partidos antes de volver al país.

A sus 29 años ya ha vestido la camiseta de Emelec, dónde fue campeón en el 2017, y en Barcelona SC en el 2023. Con los del Astillero completó más de 50 partidos.

Fabián Bustos se lo llevó a Universitario de Perú donde jugó 39 partidos y fue campeón de ambos torneos cortos, coronándose campeón nacional siendo importante, sin embargo tras la salida del DT no fue renovado.

Sus otros equipos en Ecuador son Guayaquil City, Deportivo Cuenca, Delfín, Macará y Orense. Su debut en primera fue hace 11 años.

Los fichajes de Leones Norte 2026 son

Los fichajes de Leones del Norte para la temporada 2026 son: Juan Anangonó, Santiago Arrieta, Elian Pepinos, Ronnie Borja, Jorge Cabeza, Maiky de la Cruz, Jairo Mairongo, Nicolás Monserrat, Leonel Nazareno y Emiliano Grifa.

