Copa Libertadores

Los posibles rivales de Liga de Quito en la Copa Libertadores 2026

Liga de Quito jugará la Copa Libertadores desde la fase de grupos y a falta del sorteo ya hay posibles rivales para los 'albos'.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito jugará la Copa Libertadores también desde la fase de grupos y los ‘albos’ estarán pendientes de cómo quedan los bombos tras todos los partidos de fase previa. A falta del sorteo, hay detalles de los posibles rivales que tendrán los capitalinos.

Con la clasificación de Barcelona al bombo 4, entre los posibles rivales están justamente los ‘toreros’. Liga ingresó junto a Independiente del Valle en el bombo 1 por lo que evita rivales como Flamengo y Palmeiras de Brasil.

Con el actual sorteo, Liga enfrentará a un equipo de los bombos 2,3 y 4. En el segundo bombo los rivales a evitar son los brasileños Cruzeiro, Corinthians y los argentinos Estudiantes de La Plata y Lanús.

En el tercer bombo se encuentran como rivales de peso Rosario Central y Junior de Colombia. En el cuarto bombo están ya Barcelona, Mirassol, Platense e Independiente Rivadavia.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ya tiene fecha y hora confirmadas luego de que la CONMEBOL anunciara oficialmente que el evento se realizará el jueves 19 de marzo en Paraguay.

¿Está Liga de Quito para pelear la Copa Libertadores 2026?

En pleno PSG vs. Chelsea revelaron el futuro de Moisés Caicedo y todo Ecuador está pendiente

En pleno PSG vs. Chelsea revelaron el futuro de Moisés Caicedo y todo Ecuador está pendiente

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

¿Dónde ver a Liga de Quito en la Copa Libertadores?

Liga de Quito jugará la Copa Libertadores y sus partidos los puedes seguir por ESPN a través de Disney+.

