Club América vs. San Diego FC por la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver por TV y ONLINE el debut

Conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el encuentro entre Club América y San Diego FC, por la Leagues Cup 2026.

Club América y San Diego FC se enfrentarán este jueves 6 de agosto, por la fase de liga de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Banorte, el histórico Azteca de Ciudad de México, que adoptó ese nombre comercial tras la remodelación de cara al Mundial 2026.

Las Águilas de Guillermo Almada vienen de golear 3-0 a Santos Laguna, pero afrontan el debut sin el arquero Luis Ángel Malagón, operado del tendón de Aquiles, ni Álex Zendejas, intervenido de la rodilla derecha en julio. San Diego FC, dirigido por Mikey Varas, tiene en Marcus Ingvartsen a su goleador con 11 tantos.

Club América vs. San Diego FC, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

La Leagues Cup 2026 se transmite de manera íntegra por Apple TV en más de cien países, con relato en español. Es la primera edición en la que no hace falta contratar el MLS Season Pass por separado: Apple discontinuó ese complemento después de la temporada 2025 y los partidos quedaron incluidos en la suscripción estándar de la plataforma.

En Estados Unidos, además, una selección de partidos se emite en inglés por FOX y FS1, y en español por Univision, TUDN y UniMás. En México, Imagen Televisión y las señales de TelevisaUnivision reparten un grupo de encuentros de la fase de liga.

A qué hora juegan Club América vs. San Diego FC, país por país

El partido comienza a las 22:00 del Este de Estados Unidos. Estos son los horarios de inicio según el país:

Argentina: 23:00 horas

23:00 horas Bolivia: 22:00 horas

22:00 horas Brasil: 23:00 horas

23:00 horas Chile: 22:00 horas

22:00 horas Colombia: 21:00 horas

21:00 horas Ecuador: 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos (Central): 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos (Este): 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos (Montaña): 20:00 horas

20:00 horas Estados Unidos (Pacífico): 19:00 horas

19:00 horas México: 20:00 horas

20:00 horas Paraguay: 23:00 horas

23:00 horas Perú: 21:00 horas

21:00 horas Uruguay: 23:00 horas

23:00 horas Venezuela: 22:00 horas

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Cómo se juega la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 reúne a 36 equipos: 18 de la MLS y 18 de la Liga MX. Cada club disputa tres encuentros en la fase de liga, que se juega entre el 4 y el 13 de agosto, y los ocho mejores avanzan a la ronda de eliminación directa.