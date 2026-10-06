Tras la victoria contra Perú, los hinchas de Colombia explotan contra este jugador: “El peor…”

La Selección Colombia venció a Perú, pero los hinchas no perdonaron a este jugador y lo criticaron.

La Selección Colombia logró la victoria en el final de esta fecha FIFA y pudo vencer a la Selección de Perú. Sin embargo, los hinchas cuestionaron directamente a un jugador por el rendimiento del partido. Además, se mostraron molestos por el nivel de todo el equipo.

En redes sociales, los hinchas de la Selección Colombia se fueron directamente con Jhon Arias. El nuevo 10 de ‘La Sele’ no convence y los hinchas le criticaron incluso su capacidad para liderar al equipo de Néstor Lorenzo.

“Que Jhon Arias tenga la 10 es una falta de respeto al futbol de este país“. “Jhon Arias se va a graduar como el peor 10 de la selección Colombia este siglo”. “A Jhon Arias no le da para ser el líder futbolístico de esta selección, le pesa toneladas esa responsabilidad”, fueron algunos de los comentarios contra Arias.

Por otro lado, los hinchas también cuestionaron el nivel del equipo tricolor. “Tiempos oscuros se vienen no hay es nada“. “Que dolor de ojos esta selección. Dos o tres se rescatan. Que pesar! Que retroceso“, fueron otros de los comentarios que llegaron para el equipo.

Críticas a Jhon Arias en Colombia. (Captura de pantalla)

Críticas a Jhon Arias en Colombia. (Captura de pantalla)

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En este nuevo ciclo, Arias asumió la responsabilidad de llevar la camiseta 10 de James Rodríguez. Evidentemente, las críticas para el jugador también llegan por este lado. El futbolista avisó que para él era un “número más” y esto tampoco fue bien recibido.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar en el mes de noviembre, en la primera semana de dicho mes. De momento, el equipo de Lorenzo solo tiene como rival confirmado a Chile. Aún no queda claro si jugará los dos partidos contra este equipo.

Encuesta¿Jhon Arias podrá darle la vuelta a este mal momento en Colombia? ¿Jhon Arias podrá darle la vuelta a este mal momento en Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Hinchas colombianos criticaron fuertemente a Jhon Arias por su nivel con el dorsal 10.

criticaron fuertemente a por su nivel con el dorsal 10. Jhon Arias aseguró públicamente que portar la camiseta número 10 no cambiaba su esencia.

aseguró públicamente que portar la camiseta número 10 no cambiaba su esencia. Selección Colombia regresará a las canchas en noviembre para enfrentar a la selección de Chile.