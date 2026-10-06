Para noviembre: revelan uno de los posibles nuevos rivales de la Selección de Ecuador

Para la siguiente fecha FIFA, la Selección de Ecuador ya estaría trabajando en jugar con este este rival.

La Selección de Ecuador ya estaría muy cerca de concretar el próximo amistoso contra un equipo en la fecha FIFA de noviembre. El equipo ecuatoriano ya no viajará a Asia y ahora lo más seguro es que juegue en los Estados Unidos contra un equipo de CONCACAF.

De acuerdo a la información de Mr.OFF, la Selección de Ecuador estaría muy interesado en armar un partido contra la Selección de Costa Rica. El equipo ‘Tico’ viene en amplio desarrollo en su continente y es por eso que interesa a ‘La Tri’ para un posible partido.

Se espera que en las próximas semanas, la Selección de Ecuador empiece a confirmar sus rivales, a diferencia de lo que sucedió en octubre, el equipo tricolor solo podrá jugar dos partidos amistosos en este nuevo parón.

Por otro lado, la fecha FIFA de noviembre también tiene una gran importancia para Marcelo Gallardo. El ‘Muñeco’ no fue criticado en estos primeros 3 partidos, en los que Ecuador no ganó, por el poco tiempo de trabajo, pero para el siguiente mes, ya llega con un poco más.

Ecuador perdió con Panamá en el último partido. (Foto: GettyImages)

La petición de Marcelo Gallardo era tener amistosos de nivel, pero también la de no viajar muy lejos. En esta gira por Asia, se dieron grandes partidos para ‘La Tri’, pero la distancia y el largo recorrido de los jugadores complicaron el trabajo del cuerpo técnico.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de noviembre en la semana del 10 al 17. Está totalmente descartado que se juegue con algún rival europeo, porque estos están “ocupados” en la Nations League.

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En síntesis: